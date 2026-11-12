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Bivši zamenik predsednika Stranke pravde i pomirenja (SPP) Edin Đerlek najavio je danas osnivanje nove političke organizacije, koja će, kako je rekao, učestvovati na lokalnim, ali i svim izborima koji eventualno budu raspisani pre lokalnih.

Đerlek je na konferenciji za medije rekao da će organizacija okupiti najkvalitetnije pojedince i ocenio da su rezultati nedavnih izbora pokazali nezadovoljstvo građana dosadašnjim političkim predstavnicima, prenose lokalni mediji.

Najavio je da će na sledećoj konferenciji saopštiti naziv pokreta, nakon čega će započeti proceduru osnivanja političke stranke, a potom predstaviti program i kadrove.

Đerlek je naveo da je odluku o pokretanju nove političke organizacije doneo nakon razlaza sa SPP-om, ali i zbog, kako je ocenio, duboke krize političkog liderstva.

Predsedništvo SPP-a je 17. novembra donelo je odluku o smeni Đerleka sa funkcije zamenika predsednika stranke, nakon, kako je tada saopšteno, dužeg perioda njegovog delovanja koje nije bilo usklađeno sa odlukama stranačkih organa.