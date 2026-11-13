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Program reforme Studenske liste za Ministarstvo odbrane i Vojsku Srbije otvorio je niz pitanja: od ukidanja planiranog obaveznog vojnog roka i uvođenja šestomesečnog dobrovoljnog služenja, preko promene koncepta vojne rezerve, do modernizacije protivvazdušne odbrane i domaće vojne industrije. Posebnu pažnju izazvala je izjava predstavnika Studentskog pokreta Filipa Ubovića u podkastu britanskog novinara Arona Bastanija, u kom je najavio zaustavljanje trgovine oružjem sa Izraelom i doveo u pitanje nastavak projekta zajedničke proizvodnje dronova u Srbiji.

Na ove najave reagovao je lider opozicije Aleksandar Vučić, upozoravajući da je, kako je naveo, počelo "rastakanje odbrambenog i bezbednosnog sektora". Studentska lista, s druge strane, u svom programu najavljuje veća ulaganja u profesionalni sastav, novu višeslojnu protivvazdušnu odbranu "SOVA 24", modernizaciju namenske industrije i osnivanje Nacionalnog centra za vojnu elektroniku.

Gosti koji su analizirali ove teme za emisiju "Usijanje" na Kurir televiziji bili su Vinko Pandurević, general, Milovan Drecun, Srpska napredna stranka i Marko Anđelković Slijepčević, advokat.

Kako je voditeljka istakla, privlačenje mladih ljudi u redove Vojske Srbije jedan je od važnih izazova, a pitanje načina služenja vojnog roka ponovo je u fokusu javnosti. Dok se sve više govori o odustajanju od obaveznog vojnog roka i mogućem uvođenju dobrovoljnog služenja, postavlja se pitanje koliko bi mladih bilo zainteresovano za takav vid obuke i da li bi on mogao da doprinese jačanju profesionalnog sastava vojske. O ovoj temi, koju je komentarisao general Pandurević, govorilo se i kroz prizmu popularne kulture, koja je svojevremeno, nakon emitovanja serije "Vojna akademija", doprinela većem interesovanju mladih za vojni poziv.

- Želim da naglasim da je ovo pre svega stručno-profesionalno pitanje. Pitanje nacionalne bezbednosti i odbrane Srbije nije ideološko-političko, mada delimično jeste, i ja ću ga posmatrati u tim okvirima. Moramo znati da Srbija nije nestala posle izbora, već je i dalje tu gde jeste, u istom strateškom okruženju. Postoji bezbednosni okvir u kojem svaka vlast mora da se kreće, a to su Strategija nacionalne bezbednosti Republike Srbije, u kojoj su definisani nacionalni interesi i vrednosti, i Strategija odbrane, u kojoj su utvrđeni odbrambeni interesi i vrednosti koje pre svega treba da ostvari Vojska Srbije. Pomenuto je da su ovo ideje. Šta će od toga biti realizovano, ne znam. Ja ovo ne bih nazvao reformom, jer je reforma nešto mnogo šire i drugačije. Ovo su pre kozmetičke popravke i različite varijacije na istu temu - rekao je.

Foto: Kurir Televizija

"Budućnost vojske Srbije počiva na modernizaciji i jačanju postojećih kapaciteta"

Ukazao je da je pre sprovođenja promena neophodna detaljna analiza stanja u sistemu odbrane, uz blisku saradnju sa vojskom i Ministarstvom odbrane, kao i ulaganje u moderne tehnologije, profesionalni sastav i namensku industriju.

- Program koji sam fragmentarno čuo u medijima, na RTS-u i drugim televizijama, deluje mi kao da je napravljen ad hok, bez neposrednog uvida ili kontakta sa ljudima iz sistema bezbednosti. Očekujem da će nova vlast, kada bude konstituisana, u ovoj oblasti blisko sarađivati sa vojskom, a pre svega sa Ministarstvom odbrane, napraviti jasan uvid u stanje bezbednosti, odbrane i sposobnosti vojske, a zatim na osnovu toga sprovoditi određene izmene. Siguran sam da su postojeći kapaciteti Vojske Srbije, njena vojno-tehnička opremljenost, uvežbanost i popunjenost, garant bezbednosti Srbije. A na čemu se temelji budućnost Vojske Srbije? Pre svega na modernim vojnim tehnologijama, koje danas imaju presudnu ulogu u savremenom ratovanju. Važni su i ljudski potencijal, posebno profesionalni sastav, standard pripadnika vojske, namenska industrija, vojna neutralnost i sve ono što je predviđeno našim strateškim dokumentima, kojih moramo da se držimo - istakao je.

Pored najava o promeni načina služenja vojnog roka, program Studentske liste predviđa i ulaganja u modernizaciju Vojske Srbije. Među predloženim merama su povećanje osnovnih plata i dodataka za vojnike, uvođenje integrisanog sistema protivvazdušne odbrane "Sova 24", kao i otvaranje Nacionalnog centra za vojnu elektroniku. O značaju ovih predloga za jačanje odbrambenih kapaciteta Srbije govorio je narodni poslanik Milovan Drecun.

- Sve to, u principu, već imamo. Znate, posle svake promene vlasti govori se o reformama. Kada je reč o vojsci i celokupnom odbrambenom sistemu, smatram da je potreban kontinuitet koji će se usavršavati i podizati na viši nivo, a ne reforme. Ono što nije dovoljno dobro treba ispraviti, ali kontinuitet mora da postoji. To se odnosi na opremanje i modernizaciju, podizanje životnog standarda, uvežbavanje ljudi i održavanje velikih manevara i vojnih vežbi. Kada je reč o namenskoj industriji, što imate viši stepen autonomije u proizvodnji naoružanja i municije, to ste sposobniji da se odbranite u kriznim situacijama od onih koji nemaju takav stepen samostalnosti - objasnio je.

Foto: Kurir Televizija

- U ovom programu ima mnogo dilema. Prvo, predviđa se da izdvajanja za potrebe Vojske Srbije dostignu pet odsto bruto domaćeg proizvoda. To je izuzetno ambiciozno i ja to podržavam. Svaki dinar uložen u vojsku nije bačen novac. On jača našu ukupnu bezbednost i samostalnost i omogućava da se privreda razvija i da živimo u miru i slobodi. Međutim, pet odsto je nivo izdvajanja koji se pominje kao NATO standard, a nijedna evropska zemlja ga nije dostigla. Poljska mu je, čini mi se, najbliža, dok su neke zemlje na nivou od četiri do šest odsto. Ako je naš BDP oko 100 milijardi evra godišnje, izdvajanje od pet odsto značilo bi pet milijardi evra za vojsku. Trenutno smo na oko 2,8 odsto i nisam siguran da je takva procena realna. Naravno, podržavam povećanje plata. Od 2012. godine plate u Vojsci Srbije povećane su za 180 odsto. Ipak, važno je uzeti u obzir i radno mesto i uslove u kojima pripadnici vojske obavljaju svoje dužnosti - kaže on Drecun.

Anđelković Slijepčević je poručio da bi predstavnici Studentske liste trebalo da se bave isključivo pitanjima za koja su dobili podršku građana, ističući da odluke o vojsci i spoljnoj politici ne spadaju u njihov izborni mandat.

- Sedamnaest godina radim svoj posao i bavim se strukom, a više od deset godina gostujem u medijima. Nikada se nisam bavio politikom. Međutim, prvo što sam naučio na fakultetu, a kasnije i kroz život, jeste da nije važno samo šta neko govori već i ko govori. Najpre gledamo da li osoba ima kredibilitet, znanje i iskustvo, pa tek onda šta ima da kaže. Moje vaspitanje i bogato iskustvo ne bi mi dozvolili da, kao mlađa osoba od dvojice ljudi koji sada gostuju, bilo šta odlučujem ili pametujem pre njih. Mislim da oni imaju više znanja i iskustva. To bi trebalo da nauče i mladi ljudi. Ne treba da se hvataju tema za koje nemaju kredibilitet i potrebnu kompetenciju. Kao neko ko se nije bavio politikom, poručujem im da se ne igraju pitanjima za koja nemaju mandat građana. Na izborima smo imali svojevrsni referendum - za ili protiv vlasti. Oni nemaju mandat da uređuju vojsku niti da se bave spoljnom politikom. Njihov mandat odnosi se na ono što su obećali svojim programom - rekao je Anđelković Slijepčević.

Marko Anđelković Slijepčević, advokat Foto: Kurir Televizija

- Ukoliko to budu radili, izgubiće vlast brže nego što misle. Upozoravam ih da predstavljam deo intelektualne elite ove zemlje, čiji su mnogi pripadnici glasali za njih, ali bi vrlo brzo mogli da izgube njihovu podršku ukoliko se budu bavili pitanjima za koja nemaju pravo. Mi, pritom, ne znamo njihovo političko opredeljenje. Da li su desnica ili levica, liberali ili konzervativci? Za šta se zapravo zalažu? Jedini mandat koji imaju, koliko sam pratio njihov program, jeste reforma sistema bezbednosti, ali ne na način koji bi mene izložio neprijateljima, zatim procesuiranje počinilaca krivičnih dela i oduzimanje nezakonito stečene imovine. Veoma je važno i pripremanje pravih, slobodnih izbora, na kojima će svi imati podjednak pristup medijima i pravo da predstave svoj program. Kada tako budemo formirali vladu, tek onda možemo da donosimo odluke koje se tiču vojske. S druge strane, pogubno je što nemamo vojni rok. Imamo dužnost prema svojim precima, jer smo ratnički narod. Pogubno je da mladi ljudi ne znaju šta znači kasarna, red, rad i disciplina. Dvomesečna ili tromesečna obuka, kako već stručnjaci procene, ne može da škodi, već samo može da doprinese njihovom razvoju - za Kurir televiziju, zaključio je Anđelković Slijepčević.

02:18 ŠTA ČEKA VOJSKU SRBIJE AKO STUDENTSKA LISTA DOĐE NA VLAST? Gosti emisije "Usijanje" analizirali njihov program: "Ne igrajte se pitanjima za koja nemate mandat" Izvor: Kurir televizija

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