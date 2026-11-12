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U Skupštini Srbije sutra će biti održane konsultacije uoči konstitutivne sednice novog saziva parlamenta koja je sazvana za utorak, 17. novembra.

Konsultacije će, kako je najavljeno iz parlamenta, biti održane u Domu Narodne skupštine sa početkom u 12 sati.

Studentska lista se oglasila večeras i navele da će njihovi predstavnici Mario Reljanović i Aleksandar Čupić, učestvovati na konsultativnom sastanku sa predstavnicima ostalih izbornih lista koje će činiti novi saziv Narodne skupštine Republike Srbije.

- Četiri dana pre konstitutivne sednice, zakazane za 17. novembar, razgovaraće se o tome kako će ta sednica izgledati. Naše učešće ograničeno je na pitanja tehničke i organizacione prirode, koja su neophodna da se konstitutivna sednica održi efikasno. To znači dogovor o rasporedu sedenja poslaničkih grupa, utvrđivanje dnevnog reda i pitanje predsedavanja, uključujući utvrđivanje najstarijeg narodnog poslanika koji će sednicom predsedavati - naveli su oni.

Dalje kažu da su svesni političkog konteksta i identiteta ljudi sa kojima će razgovarati.

- Zato unapred kažemo: konsultacije o tehničkim pitanjima neće postati prostor za političke dogovore i pregovore iza zatvorenih vrata. Naš mandat proizlazi iz poverenja građana i obavezuje nas na otvorenost, odgovornost i transparentnost. Držaćemo se jasno utvrđenog okvira razgovora, a javnost će blagovremeno biti obaveštena o svemu što bude dogovoreno i o toku samog sastanka. Novi saziv Narodne skupštine mora da započne rad u skladu sa procedurama, ali i uz jasnu poruku da se političke odluke donose odgovorno, pred očima javnosti. Poverenje koje smo dobili na izborima znači da građani imaju pravo da znaju šta radimo u njihovo ime - poručili su iz Studentske liste.

Konstitutivnu sednicu za 17. novembar zakazala je predsednica Skupštine dosadašnjeg saziva Ana Brnabić.

Na dnevnom redu konstitutivne sednice biće šest tačaka - potvrđivanje mandata narodnih poslanika, izbor predsednika i potpredsednika Narodne skupštine, imenovanje generalnog sekretara, izbor članova skupštinskih radnih tela i stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.

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