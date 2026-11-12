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Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenkosastao se sa predstavnicima Studentske liste Dejanom Šoškićem i Miodragom Krmarom, saopštila je Ambasada Rusije u Beogradu.

Otvoren i sadržajan razgovor bio je posvećen perspektivama daljeg razvoja rusko-srpskih odnosa i jačanju veza između naroda dve zemlje, saopštila je Ambasada na društvenoj mreži Iks.

Tokom razgovora, istaknuta je i važnost bliske saradnje na međunarodnim platformama.

Potvrđen je i principijelni stav Rusije o Kosovu i Metohiji, zasnovan na poštovanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije, u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.

Kurir.rs/RTS

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