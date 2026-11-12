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Pomoćnik državnog sekretara Brendan Hanrahan sastao se sa predstavnicima Studentskog pokreta i Studentske liste kako bi im čestitao na postignutom uspehu.

- Spremni smo da zajedno radimo na ostvarivanju zajedničkih prioriteta, nastavimo da gradimo na temeljima našeg Strateškog dijaloga i dodatno osnažimo partnerstvo između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije - navodi se na nalogu ambasade na mreži Iks.

Kako smo ranije objavili, predstavnici Studenstke liste sastali su se i sa ruskim ambasadorom Aleksandrom Bocan-Harčenkom.

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