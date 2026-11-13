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U Skupštini Srbije danas će biti održane konsultacije uoči konstitutivne sednice novog saziva parlamenta koja je sazvana za utorak, 17. novembar.

Konsultacije će, kako je najavljeno iz parlamenta, biti održane u Domu Narodne skupštine sa početkom u 12.00 sati.

Iz Studentske liste je saopšteno da će na konsultacijama učestvovati predstavnici te liste Mario Reljanović i Aleksandar Čupić.

Navedeno je da je njihovo učešće ograničeno na pitanja tehničke i organizacione prirode, odnosno na dogovor o rasporedu sedenja poslaničkih grupa, utvrđivanje dnevnog reda i pitanje predsedavanja, uključujući utvrđivanje najstarijeg narodnog poslanika koji će sednicom predsedavati.

Predsedica dosadašnjeg saziva Narodne skupštine Ana Brnabić ranije je izjavila da bi na konsultacijama trebalo da bude dogovoreno kako će izgledati konstitutivna sednica novog, 15. saziva parlamenta, koliko će Skupština imati potpredsednika jer to nije definisano Poslovnikom ili Zakonom o Narodnoj skupštini, kao i raspodela mesta u skupštinskim odborima.

Nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je ranije da će predstavnici te liste učestvovati na konsultacijama.

Na dnevnom redu konstitutivne sednice biće šest tačaka - potvrđivanje mandata narodnih poslanika, izbor predsednika i potpredsednika Narodne skupštine, imenovanje generalnog sekretara, izbor članova skupštinskih radnih tela i stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.

Prema konačnim rezultatima izbora održanih 25. oktobra, "Studentska listi- Studenti pobeđuju" imaće 140 mandata, a lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" 103 mandata.

U parlament će ući još sedam poslanika manjinskih lista.