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Žestoka rasprava o položaju Srba na Kosovu i Metohiji prerasla je u otvoren sukob u emisiji "Redakcija" na Kurir televiziji. Danijela Nikolić, predsednica skupštinskog Odbora za Kosovo i Metohiju u tehničkom mandatu, i prof. dr Aleksandar Ćorac, predsednik Srpskog nacionalnog foruma, razmenili su oštre optužbe, a u jednom trenutku gotovo da više nisu mogli da saslušaju jedno drugo.

Ćorac je optužio Srpsku listu da je, kako je rekao, razorila nacionalni interes Srbije na Kosovu, dok je Nikolić branila politiku te stranke i podsetila na sporazume iz 2008. godine, za koje je odgovornost pripisala tadašnjim pregovaračima.

- Ovo je klasičan narativ. Ovo sam čekao. Moram da kažem da si uspešno evoluirala i da nastavljaš priču trovanja naroda. Ovde prozivate Gašića već neki put i to na lažima. Gde ste videli da je Gašić seo sa Rašićem pa kažete da sedi tamo sa njima? Vi ste doslovce rekli da sede sa Rašićem, a niko iz Studentske liste nije podržavao Rašića, a njegovu podršku niko nije prihvatio. Ovo je nova sramota, ne mogu da verujem da vi u SNS niste shvatili dubinu propasti do koje ste doveli narod i društvo - rekao je Ćorac.

Kada ga je Nikolić upitala "Po čemu?", profesor je nastavio još oštrije:

- Nisam vas prekidao! Pustite me, ja sam ovde gost, kao i vi. Znači, razoreno društvo ste ostavili! Razoren narod! Vi i ja znamo kakvim je mehanizmima Srpska lista kontrolisala univerzitet. Molim vas, nisam vas prekidao. U upravu rektorata je bio instaliran čovek Srpske liste, a ja sam bio žrtva progona i za to imam dokaze. Ovde pričam o KiM, ova politika nastavka trovanja, vi zaboravljate da su se promene desile i prihvatite poraz - poručio je Ćorac.

Foto: Kurir Televizija

"Sram vas bilo!"

Nikolić je negirala njegove tvrdnje, a rasprava je nastavila da se zaoštrava. Ćorac ju je više puta upozoravao da ga ne prekida, dok mu je ona uzvratila da bi trebalo da ga bude sramota zbog takvog ponašanja.

- Nemojte da mi upadate u reč! Vašu majku cenim i vas smatram vaspitanom ženom. Ovim ponašanjem ne pokazujete vaspitanost. Znači, Srpska lista nastavlja ono što je radila Demokratska stranka. To je činjenica. Opet pokazujete nevaspitanje. Ja pričam četiri minuta, a to što puno stvari kažem... Znači, vrlo je jasno, Srpska lista je razorila nacionalni interes Srbije na Kosovu - rekao je Ćorac.

- Sram vas bilo, profesore! Mi nismo nastavili... Mi nismo nastavili... Nemojte više da mi se obraćate! Znate, 2008. godine SNS nije bila na vlasti kada je Kosovo proglasilo nezavisnost - rekla je Nikolić.

Foto: Kurir Televizija

Ćorac se odmah nadovezao rečima:

"Kao što ste i vi u naše", na šta mu je Nikolić uzvratila:

"Ne, ja znam šta sam radila za srpski narod".

Profesor je potom više puta ponovio: "Ne, ne znate šta ste radili".

Pogledajte u nastavku deo debate:

04:49 "KONAČNO DA RAZGOVARAM SA NEKIM OD VAS" Prof. dr Ćorac opleo po Srpskoj listi: Za 14 godina javili ste nam se samo jednom! Izvor: Kurir televizija

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