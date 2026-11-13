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Rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić kazao je da postoji razlika između univerzitetskog rada i upravljanja državom, upozorivši da će se nova vlast suočiti sa ozbiljnim izazovima zbog nedostatka političkog iskustva njenih predstavnika.

Đokić je u emisiji "Pravi ugao" Radio - televizije Vojvodine izjavio da je upitno kako će se konstituisati nova vlada Srbije, ali i kako će ljudi koji do sada nisu imali političkog iskustva obavljati poslove za koje će biti zaduženi.

Odgovarajući na pitanje voditeljke Ljubice Gojgić kako komentariše ocene prema kojima je "jedno biti univerzitetski profesor, a sasvim drugo sastavljati vladu i voditi međunarodnu politiku", Đokić je kazao:

- Tačno je to. Biće upitno kako će ova nova vlada da se konstituiše i biće upitno kako će nosioci vlasti, koji nisu imali do sada političkog iskustva, moći da realizuju ono za šta će biti zaduženi - rekao je Đokić za RTV, a prenosi Politika.

Rektor je ukazao da preuzimanje odgovornosti za upravljanje državom podrazumeva poznavanje institucija, administrativnih procedura i načina rada izvršne vlasti, zbog čega novim funkcionerima predstoji period prilagođavanja.

- Ali svakako će biti potrebno određeno vreme kako bi se oni upoznali sa sistemom funkcionisanja državnog aparata i uopšte čitavog sistema funkcionisanja vlade i ostalih, da kažemo, društvenih aktivnosti - naveo je Đokić.