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U Domu Narodne skupštine nešto posle 12 časova počele su konsultacije uoči konstitutivne sednice novog saziva parlamenta koja je sazvana za utorak, 17. novembar.

Na konsultacijama učestvuju predstavnici Studentske liste Mario Reljanović i Aleksandar Čupić, sa liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" učestvuju Ana Brnabić i Milenko Jovanov, u ime Saveza vojvođanskih Mađara Boris Bajić, Ahmedin Škrijelj sa liste ''SDA Sandžaka - Čuvari Sandžaka'', predstavnik liste "Rasim Ljajić-Ljudski (SDP - CDP)", predstavnik liste ''Usame Zukorlić (SPP)-Pokret za ujedinjenje'' i predstavnik liste ''Albanska koalicija''.

1/25 Vidi galeriju Konsultacije u Skupštini Srbije Foto: Marko Kranjc

Između predstavnika SNS i Studentske liste bila je jedna prazna stolica, na kojoj je odložena torba, što je privuklo pažnju novinara i fotoreportera.

Na konsultacijama je i generalni sekretar Skupštine Srđan Smiljanić.

Predsedica dosadašnjeg saziva Narodne skupštine Ana Brnabić ranije je izjavila da bi na konsultacijama trebalo da bude dogovoreno kako će izgledati konstitutivna sednica novog, 15. saziva parlamenta, koliko će Skupština imati potpredsednika jer to nije definisano Poslovnikom ili Zakonom o Narodnoj skupštini, kao i raspodela mesta u skupštinskim odborima.

Prema konačnim rezultataima koje je objavila Republička izborna komisija (RIK), na izborima održanim 25. oktobra "Studentska listi- Studenti pobeđuju" dobila je 140 mandata, a lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" 103 mandata.

U parlament će ući još sedam poslanika manjinskih lista.

Savez vojvođanskih Mađara i lista ''Albanska koalicija'' imaće po dva mandata, dok će po jednog poslanika imati izborne liste "Rasim Ljajić - Ljudski (SDP - CDP)", ''SDA Sandžaka - Čuvari Sandžaka'' i ''Usame Zukorlić (SPP) - Pokret za ujedinjenje''.