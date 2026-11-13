Politika
VUK VELEBIT NA SASTANKU SA POMOĆNIKOM AMERIČKOG DRŽAVNOG SEKRETARA: Delimo uverenje da naše dve zemlje imaju veliki prostor za još snažniju saradnju
Slušaj vest
Vuk Velebit predstavnik organizacije "Pupin inicijativa" sastao se sa pomoćnikom američkog državnog sekretara Brendanom Hanrahanom gde su razgovarali o daljem jačanju odnosa Srbije i SAD.
- Odličan razgovor sa pomoćnikom američkog državnog sekretara Brendanom Hanrahanom o daljem jačanju odnosa Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Delimo uverenje da naše dve zemlje imaju veliki prostor za još snažniju saradnju. Pupin inicijativa nastavlja da gradi mostove i doprinosi razvoju dugoročnog strateškog partnerstva Srbije i SAD - navodi se na Instagramu.
(Kurir.rs)
Reaguj
Komentariši