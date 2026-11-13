Slušaj vest

Vuk Velebit predstavnik organizacije "Pupin inicijativa" sastao se sa pomoćnikom američkog državnog sekretara Brendanom Hanrahanom gde su razgovarali o daljem jačanju odnosa Srbije i SAD.

- Odličan razgovor sa pomoćnikom američkog državnog sekretara Brendanom Hanrahanom o daljem jačanju odnosa Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Delimo uverenje da naše dve zemlje imaju veliki prostor za još snažniju saradnju. Pupin inicijativa nastavlja da gradi mostove i doprinosi razvoju dugoročnog strateškog partnerstva Srbije i SAD - navodi se na Instagramu.

(Kurir.rs)

Ne propustiteLični stavKarpatska osmorka: Prilika koju Srbija ne sme da propusti
Vuk Velebit 3-2.jpg
PolitikaVUK VELEBIT: Karpatska inicijativa mogla bi da otvori prostor za konkretniji doprinos Srbije obnovi Ukrajine i jačanju evropske povezanosti
Vuk Velebit 3-2.jpg
Politika"PREDLOŽENI ZAKONI NE MENJAJU ODNOS AMERIKE PREMA SRBIJI" Velebit o ofanzivi albanskih lobista u Kongresu: Kritike pojedinih kongresmena nisu stav Vašingtona
Screenshot 2026-09-02 191836.png
Lični stavKo će čuvati mir na KiM?
Vuk Velebit 3-2.jpg