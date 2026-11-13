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Bivša rektorka Beogradskog univerziteta Ivanka Popović izjavila je da od novog saziva Skupštine očekuje, pre svega, "promenu načina govora", a poželela je sreću novim poslanicima, ali i ukazala da misli da će "nova opozicija pokušati da nastavi na stari način".

Govoreći o izveštaju Komisije Vrhovnog javnog tužilaštva i o upadu u Univerzitet, kaže da "nije bila iznenađena".

- Ja mislim da smo gdinama bili svedoci da je svako, ko se na neki način suprotstavljao vlasti SNS, bio pod nekim vidom nadzora, većeg ili manjeg, a pošto je Studentski pokret postao takva pretnja za SNS i Vučića, jasno je bilo da se moraju naći načini, makar isfabrikovani slučajevi, da se uđe unutra - kazala je Popovićeva za N1.

Nisu prezali ni od čega, dodala je, navodeći da je bilo zloupotrebe fakulteta, ali i da "nije prvi put da je SNS omalovažavao poziciju univerziteta u društvu".

- Opšti odnos prema obrazovanju, šema kod SNS koju pratimo već 10 godina, da je obrazovanje generalno najveći problem ovog sistema, jer obrazovani ljudi progledaju i shvate kada se njima manipuliše i to se nama desilo. Onog trenutka kada je shvatila da neće imati većinsku podršku akademske zajednice, nego pojedinaca tu i tamo, SNS je sistematski radila na tome da se omalovaži obrazovanje kao kategoriju i društveni uticaj univerziteta i obrazovnog sistema - kaže ona.

Nažalost, šteta koja je učinjena je ta da je "obrazovni sistem na kolenima", a prema njenim rečima, nema segmenta društva koji nije devastiran tokom prethodnih 14 godina.

- Poremećeni su odnosi do te mere, izgubljeno poverenje... Rekla bih da mora da se ide korak po korak, svest da će taj posao da potraje, da to nije nešto što će da se reši za tri dana, nego da se napravi plan koji je realan i da se sistematski ide od krupnijih, ka pitanjima koje je moguće savladati u nekom razumnom roku. Ne treba ni paničiti, ništa se nije desilo preko noći, obnova će trajati godinama, ne smemo da se obeshrabrimo, važno je da nemamo očekivanja instant gratifikacije, biće potrebno vreme i trud velikog broja ljudi da do promene dođe - kaže ona.

Dodaje da "mi uopšte ne znamo šta će se sve otkriti" i da veruje da će mesecima isplivavati razne afere.