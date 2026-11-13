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Dukađin Lipa, otac i menadžer slavne pevačice Due Lipe, koji je rođen i živeo u Prištini, a danas živi na relaciji Priština - London, nedavno je posetio Zagreb, a tom prilikom je dao intervju i za RTL. On je za hrvatski medij govorio o brojnim temama, a dotakao i aktuelnih društveno-političkih dešavanja u Srbiji.

Jedno od pitanja odnosilo se na studentski pokret i pobedu Studentske liste na parlamentarnim izborima, održanim 25. oktobra. Na pitanje da li smatra da su mladi u Srbiji pokazali da mogu da preuzmu odgovornost i utiču na politički pravac svoje zemlje, Dukađin Lipa je odgovorio:

- Ne bih želeo da se mešam u politiku drugih zemalja. Uvek mi je drago da vidim kada mladi preuzimaju odgovornost. Svet se razvija, a zajedno sa njim mora da se razvija i ljudska priroda. Kao što smo oduvek govorili, budućnost je u rukama mladih. Možemo samo da se nadamo da će mladi doneti dobre promene u svakoj zemlji - izjavio je Dukađin Lipa.

Inače, Dukađin je na kratko progovorio na srpskom jeziku, ali je rekao da priča "hrvatski, sa bosanskim naglaskom".

- Ja pričam i hrvatski, ali s bosanskim naglaskom. Ne znam kako će to zvučati - priznao je on.

Podsetimo, Dukađin je rođen u Prištini, a godinama je, zajedno sa ćerkom, podizao prašinu u javnosti neprimerenim izjavama i veličanjem "Velike Albanije".

Mnogi su ga optuživali da je ćerki usadio mržnju prema Srbima, a u više navrata su prisvajali Albaniji čak i brojne balkanske specijalitete koji čak i nisu srpski, već, primera radi, bosanski. Dukađin je nedavno organizovao i festival na tzv. Kosovu, a muzički događaj pretvorio u promociju tzv. države Kosovo.