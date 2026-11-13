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Predstavnici Studentske liste sastaće se, na poziv kanadske ambasade, sa zamenicom ambasadorke Kanade i političkom savetnicom Ešli Durek.

Sastanku će, kako su najavili, prisustvovati Vladan Miladinović, koji je u Ambasadi zadužen za politička i ekonomska pitanja i odnose sa medijima, a ispred Studentske liste biće Aleksandar Baucal, Tamara Adamov, Ana Dimitrijević i Vladan Jovanović, kao i studenti.

- Susret će biti prilika za upoznavanje i razgovor sa predstavnicima Ambasade Kanade, kao i za razvijanje odnosa i komunikacije sa međunarodnim partnerima. Nastavljamo da javnost redovno obaveštavamo o aktivnostima kandidata naše liste i svim susretima koje ostvaruju. Ništa se ne dešava iza zatvorenih vrata. Građani će imati uvid u naš rad i razgovore koje vodimo - napisali su na svom zvaničnom profilu na mreži "X" "Studenti u blokadi".

Kurir Politka

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