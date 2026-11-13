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Ana Brnabić i Milenko Jovanov iz SNS se obraćaju javnosti posle konsultativne sednice sa predstavnicima Studentske liste u Skupštini Srbije.

- Završili smo ovaj prvi krug razgovora u pripremi naredne sednice. Ono što može da se konstatuje odmah je da je ovaj revolucionarni zanos i revolucionarni teror došao i u Skupštinu Srbije - rekao je Jovanov.

On tvrdi da će prava opozicije u skupštini biti smanjivana.

- Dokle, videćemo. Da će se odustati od dobre prakse koja u ovom domu vlada od uspostavljanja višestranačja. I koju nije prekinula ni vlast SPS, ni vlast DOS-a, ni vlast SNS-a. Ali pošto su revolucionari došli, neke stvari će da se menjaju, kako će to da izgleda, videćete u budućnosti - kazao je Jovanov.

Jovanov kaže da je neverovatno što se uvode dodatne kvalifikacije za narodne poslanike.

1/16 Vidi galeriju Ana Brnabić i Milenko Jovanov Foto: Marko Karović

- Dakle nije dovoljno što te je narod birao, i izabrao da budeš poslanik, nego će plenumska komisija da proceni da li možeš ili ne možeš da budeš na čelu nekog skupštinskog odbora. Ovo je izuzetno važno pitanje, jer je pozicija narodnog poslanika regulisana Ustavom i zakonom, i poslovnikom o radu. Svaki narodni poslanik je jednak. Bilo da se radi o radniku, zemljoradniku, seljaku, ili doktoru nauka. Potpuno je svejedno u očima zakona, Ustava i poslovnika da li je jedno ili drugo - kazao je on.

On dodaje da neće pristati niti prihvatiti da plenumske komisije određuju da li je narodni poslanik kvalifikovan za bilo šta.

- Ako je to praksa koju žele da uspostave, mi ćemo na tu praksu odgovoriti. U svakom slučaju nećemo dozvoliti da nam oni biraju, zato što mi poštujemo i radnika, i zemljoradnika, i seljaka i doktora nauka. I nemamo nameru da u tom kontekstu pravimo bilo kakvu degradaciju bilo koga. Jer ako to danas urade po pitanju skupštinskog radnog tela, sutra će da suspenduju pravo poslaniku da predlaže zakone. Po istom osnovu. Jer će da kažu kao što su govorili u ovoj sali: Kako ti kao zemljoradnik možeš da predlažeš zakon iz oblasti odbrane. Iako mu ustav dozvoljava da to radi - kazao je Jovanov.

Kaže da je traženo da im se dostavi ko su članovi komisija koji će odlučivati o kvalifikacijama.

- Neće nas ućutkati niti sprečiti da govorimo. A to da krše praksu koja postoji 30 i nešto godina, to što uspostavljaju nova pravila, imaju većinu, može im se, ali ako iz našeg iskustva nisu naučili da su stvari promenjive, naučiće iz svog, pa će kad tad shvatiti gde su sve greške - kazao je on.

Brnabić: Kao predsednica Narodne skupštine Republike Srbije prvo bih pitala opoziciju koliko želi potpredsedničkih mesta

Ana Brnabić obratila se javnosti nakon konstitutivne sednice sa predstavnicima Studentske liste u Skupštini Srbije.

- Imala sam ogromnu čast da vodim Narodnu skupštinu u 14. sazivu. Nisam tada došla u Narodnu skupštinu ni kao oslobodilac, ni kao neki genijalac. Došla sam kao osoba koja poštuje Ustav i zakone Republike Srbije, sve građane Republike Srbije, ovu instituciju i parlamentarna demokratska pravila koja su ustanovljena mnogo pre nego što smo mi tada preuzeli odgovornost kao poslanička grupa, a ja kao predsednica Narodne skupštine - rekla je Brnabić.

Ona je objasnila da je takav pristup podrazumevao poštovanje dotadašnje parlamentarne prakse i ravnopravan odnos prema svim poslaničkim grupama.

- Šta je to tada značilo? To je značilo da sam kao predsednica Narodne skupštine Republike Srbije prvo pitala opoziciju koliko želi potpredsedničkih mesta - navela je Brnabić.

Brnabić je navela da je, nakon što bi opozicija iznela svoje želje u vezi sa brojem potpredsedničkih mesta, uvažavala njihove zahteve, a zatim ih pitala koje skupštinske odbore žele da vode.

- To je bila najbolja demokratska i najbolja parlamentarna praksa koju je svako, zaista svako ko je imao parlamentarnu većinu, poštovao. Ovo nije praksa samo u Narodnoj skupštini Republike Srbije i u našem parlamentu, već je to najbolja evropska praksa - istakla je Brnabić.

Ona je poručila da je sa takvom praksom sada završeno, navodeći da predstavnike opozicije niko nije pitao koliko potpredsedničkih mesta smatraju da im pripada s obzirom na izborne rezultate.

- Niko nas na ovom sastanku nije pitao, niti će nas iko pitati, koliko mislimo da treba da imamo potpredsedničkih mesta, s obzirom na to da smo osvojili više od 1.700.000 glasova građana Republike Srbije i imamo 103 poslanika. Niko, niko nije pitao ni predstavnike manjinskih grupa da li žele poslanička mesta - rekla je Brnabić.

Brnabić je navela da im je saopšteno da će tek u ponedeljak saznati koliko potpredsedničkih mesta će dobiti, ocenjujući da takav pristup pokazuje da predstavnici vlasti ne žele razgovor sa opozicijom.

- I koliko? Ne, saopšteno nam je da će nam u ponedeljak reći koliko će nam potpredsedničkih mesta dati. Daće nam? Vlast su. Ne zanima ih razgovor sa opozicijom, ne zanima ih da nas pitaju i čuju, niti ih apsolutno zanima da prate parlamentarne i najbolje demokratske prakse - rekla je Brnabić.

Ona je podsetila da su ta pravila poštovana bez obzira na to ko je bio na vlasti i da su važila u svakom sazivu parlamenta, kao i da predstavljaju evropske demokratske i parlamentarne standarde.

Govoreći o raspodeli skupštinskih odbora, Brnabić je navela da je tokom svog punog mandata na čelu Narodne skupštine najpre svim opozicionim poslaničkim grupama slala spisak odbora i pozivala ih da izaberu ona tela koja žele da vode.

- Te prakse više nema. Od kada je došao teror Studentske liste, ukinuli su i tu praksu. Niko nas, pa ni manjinske poslaničke grupe, nije pitao da li želimo da vodimo neke odbore. Ne, saopštili su nam da će oni reći ko će da vodi odbore - istakla je Brnabić.

Ona je ocenila da je takav pristup, o kojem je prethodno govorio i Milenko Jovanov, suprotan Ustavu, zakonima Srbije i Poslovniku Narodne skupštine, ali i da predstavlja diskriminaciju narodnih poslanika.

- Narodni poslanik je narodni poslanik. Nema ko drugi, osim naroda, da ispituje da li je taj narodni poslanik kvalifikovan za ovo ili za ono. To niko nikada do sada nije radio, ni u ovom parlamentu, ni u bilo kom drugom evropskom parlamentu. To je ogroman skandal i pokazuje kakav je njihov odnos prema Ustavu, zakonima, institucijama, pa na kraju krajeva i građanima Republike Srbije - poručila je Brnabić.

Brnabić je kao primer navela situaciju iz perioda kada je vodila Narodnu skupštinu, ističući da su pojedine opozicione poslaničke grupe tada tražile da vode odbore za koje je vlast smatrala da spadaju među najvažnija skupštinska tela, poput Odbora za obrazovanje.

- Nismo mislili da je to najbolje rešenje. Kada su oni, naravno, u skladu sa svojim demokratskim pravom, određivali ko će biti predsednik tog odbora, u tom slučaju predsednica odbora, nisam mislila da je to najbolje rešenje. Ali to je bila najbolja demokratska praksa. Niko se nije usudio da je menja, zato što je to demokratija i, na kraju krajeva, tekovina institucija - rekla je Brnabić.

Ona je ocenila da je takvoj parlamentarnoj praksi došao kraj dolaskom Studentske liste, navodeći da je novi princip da se opozicija ne konsultuje o svojim zahtevima i da joj se unapred saopštava šta može da dobije i koje odbore može da vodi.

- Njihov princip je: nećemo vas pitati šta želite, nećemo vas pitati šta mislite, nećemo se konsultovati sa vama. Mi ćemo vam reći šta možete da dobijete i šta možete da vodite. Sviđa vam se, sviđa, ne sviđa vam se, ne sviđa - istakla je Brnabić.

Ona je zaključila da je reč o, kako je nazvala, „revolucionarnoj pravdi ili revolucionarnom teroru Studentske liste“, tvrdeći da su dolaskom te liste u Narodnu skupštinu ukinuti dosadašnji demokratski i parlamentarni principi.