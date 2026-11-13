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Lider opozicije Aleksandar Vučić obratio se javnosti putem Instagrama i Tik-Toka.

- Danas sam dobio informaciju da je jedan portugalski investitor, s kojim je dve godine pregovarano za investiciju u Bačkoj Topoli, kako stvari stoje, odustaje. Jedna od najvažnijih firmi koja je trebalo da nam prikaže nešto veličanstveno i drugačije na Ekspu odustaje. O tome ćete dobiti zvanično obaveštenje već u ponedeljak. Stvari su sve lošije - rekao je Vučić u uživo obraćanju na društvnim mrežama.

Govorio je o hapšenju gradonačelnice Smedereva Jasmine Vojinović.

Foto: Printscreen/TikTok/jasamaleksandar

- Znate li zašto je ona uhapšena? I po čijoj prijavi, i šta je skandalozno obrazloženje MUP i OJT. Žena je uhapšena zbog postojanja divlje deponije. Tako retroaktivno možete da uhapsite oko 50.000 ljudi. Niste joj našli da je ukrala novac, da je pribavila korist, nego ste rekli da nije rešila taj problem. Pa nije ga rešilo 90 odsto Srbije! Zato smo krenuli u projekte Čista Srbija, da bismo rešavali probleme koji postoje 70-80 godina. Uhapsili ste je jer niste mogli da trpite da vam jedna žena očita lekciju iz hrabrosti i politike - kazao je on.

Vučić kaže da su "smederevski kriminalci i batinaši upali u njen kabinet", ona im je rekla da neće da podnese ostavku.

- Za njih je bilo bitno da uhapse moju sliku. Ali sam srećan kada vidim da se i moje slike plaše. To im je kao oni 1948. godine, kada je KPJ objavila sukob sa Rusima i Staljinom, upadali u svaku kuću i tražili slike, zato što su se plašili Staljinovih brkova. Onda su tu ženu nekoliko dana kasnije uhapsili u kriminalnom dogovoru tužilaca, policije i kriminalaca iz Smedereva - tvrdi on.

Dodaje da su 1975. godine uhapsili u Kambodži devetoro ljudi zato što su nosili naočare, i da je to jedini gori slučaj od ovoga.

- Politbiro kad donese odluku, onda ta odluka mora da se poštuje. Ja to govorim ne zbog sebe i stranke, nego zbog tih ljudi, da znaju da nisu nikakvi kriminalci. A govorim i zbog istorije, da ima onih koji imaju obraz i hrabrost, da znaju da će doći i sutra, i da će se ovo zvati juče. Za mene je da komentarišem izjave Bakića koji protivnike naziva glupim ljudima... Sve rasističke izjave, i niko sa tim nema problem i niko iz REM-a neće da ih kazni zbog toga. Ali jednu stvar znam. To je da postoje ljudi koji su glasali za Studentsku listu, ali ovo nisu želeli - rekao je Vučić.

Kaže da je program Studentske liste napisao ChatGPT.

Foto: Printscreen/TikTok/jasamaleksandar

- Da objasnim, potrošiće ogromne pare na zdravstvo, nema više penala za prevremene odlaske u penziju. A kako ćemo da motivišemo ljude da rade onda. Svi će da odu sa 20 godina u penziju. I po tome vidite da pojma nemaju šta je država. Sve su vam rekli kako će da troše pare. Ali ovde je pitanje kako će da zarade pare, od čega prihodi. Ako radna nedelja bude četiri dana po sedam sati, vaši svi prihodi i doprinosi biće niži. Od čega ćete da finansirate državu. Neko mnogo ozbiljniji taj posao treba da radi. Zato je važno da što pre sednete u fotelje, da vidimo ko će to da radi - rekao je on.

Kaže da se Studentska lista sa lakoćom odrekla najmoćnijeg oružja koje ima jedan Izrael.

- S prezirom govorite o NR Kini. Što se Evropljana tiče, ne znate ni šta biste im rekli. Od njih četvoro dvoje je zastupalo jedne, dvoje druge teme, na kraju niste ni imena hteli da objavite, valjda je i to tajna politbiroa. Tu se niste pozivali na slobodu informacija, kao u slučaju RTS-a - rekao je Vučić.

Govoreći o RTS-u i traženju "dosijea", dodaje da je taj što je snimio obraćanje mogao da bude uzbunjivač.

- Sve je danas okrenuto naopačke, najgori upravljaju i RTS-om. Mi smo uvek i čuvali i zanat, i puštali i Tijanića i Bujoševića, iako sam se sa njima svađao, ali je to govorilo o demokratiji. Danas ne sme da postoji drugačiji pogled, ako postoji, taj mora biti uhapšen, smrvljen, pojeo ga mrak. I zato u Evropi nigde ni nema oduševljenja, zato što niko ne zna ni šta vam je politika. Ne može politika da bude referendum po svakom pitanju, i sankcijama Rusiji, i svemu - dodao je on.

On dodaje da plenumi sada upravljaju zemljom, i da će neko morati da odgovara za ono što je okarakterisao kao progone ljudi.

- Što se tiče kriminala. Ima jedna zanimljiva stvar. Čujem da je ogroman broj ljudi platio ovim crnogorskim kriminalcima reket. Čujem da su neki koji su govorili da su bliski našoj stranci, pa su imali iz čega da plate, kao i mnogi drugi. Jadni oni, a jadna i zemlja u kojoj takva pravda postoji. A meni za nauk da vidim kako su neki spremni da slušaju kriminalce, kako se uplaše, i koliko nemaju hrabrosti, dostojanstva, i da se bore za svoje porodice i poštenje - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da je vladika Teodosije uvek podržavao sve one koji su bili protiv SNS, ali da neće reći nijednu reč protiv njega.

- I pojave se sa patriotskim porukama, sa par dana zakašnjenja. Kako njih stotinu može da uđe, a ja ne mogu. Zato što je to dozvolio Aljbin Kurti. Zato što su njemu oni blago na tacni, a mi neprijatelji. Mislim da je važno da ljudi to znaju, zato što sam se naslušao priča o našoj rodoljubivoj mladosti. Juče je Pašinjan, premijer Jermenije, prvi put otvoreno nazvao Kurtija premijerom Kosova i okačio zastavicu tzv. Kosova. Ali on to nikada nije uradio dok sam bio predsednik republike. Nikada to tada nije uradio, zato što zna da bih ga našao, i šta bih mu rekao - kaže Vučić.

Foto: Printscreen/TikTok/jasamaleksandar

On kaže da je u visoko obrazovanje uloženo više nego ikada u istoriji, odgovarajući na reči Ivanke Popović.

- Ali omalovažanje je to što nismo klečali pred njima i omalovažavali radnike i seljake, što nismo rekli vi ste viša klasa. Ja ne mislim da je Ivanka Popović niti viša klasa, ni viša rasa, niti da zna više od bilo kog seljaka, radnika, bilo kog građanina ove zemlje. Ali to će uskoro po svim brojevima postati jasno. Kada su održane konsultacije u Skupštini, nas su predstavljali Ana Brnabić i Milenko Jovanov - rekao je on.

Vučić kaže da su predstavnici Studentske liste rekli da će oni da biraju ko može, a ko ne može da vodi određene odbore.

- Oni imaju politbiro, pa misle da će i nama da određuju ko će da vodi, a ko neće da vodi neki odbor. To se nikada nije dogodilo, ja sam od 1993. godine poslanik. Ja to nikada nisam video. Uvek se razgovaralo sa opozicijom. Nekada više, nekada manje blagonaklono, ali se uvek razgovaralo da svi budu predstavljeni na neki način. Biće zanimljiv taj saziv i ta sednica - kazao je Vučić.

Dodaje da zna kako je teško porodici uhapšene gradonačelnice Smedereva, i mnogih drugih.