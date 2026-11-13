VUČEVIĆ O HAPŠENJU GRADONAČELNICE SMEDEREVA: Nije uhapšena zbog divlje deponije, već zato što nije dala da se skine slika Aleksandra Vučića iz njenog kabineta
Povodom hapšenja gradonačelnice Smedereva, Jasmine Vojinović, oglasio se predsednik SNS Miloš Vučević.
- Vi ste gradonačelnicu Smedereva uhapsili zato što nije dala da se skine slika Aleksandra Vučića. Ne mogu da ne prokomentarišem, skandalozno hapšenje gradonačelnice Smedereva. Pazite za šta je žena uhapšena - za postojanje divlje deponije na gradskoj parceli. A znate li koliko postoji divljih deponija od 1945. godine? Vi ste gradonačelnicu Smedereva uhapsili ne zbog divlje deponije, jer bi pola Srbije morali da uhapsite, vi ste gospođu Vojinović uhapsili zato što nije dala da se skine slika Aleksandra Vučića iz njenog kabineta. To je pravi razlog zašto su tužilac i policija odlučili da uhapse gradonačelnicu Smedereva.
Naravno, šaljući poruku kako će progon svih onih koji su politički protivnici blokadera biti progonjeni do poslednjeg dana. Tu smo, ne povlačimo se. Stop teroru nad narodom Srbije, neka nam to bude ideja vodilja za period koji dolazi- poručio je putem Instagrama Vučević.