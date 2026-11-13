- Vi ste gradonačelnicu Smedereva uhapsili zato što nije dala da se skine slika Aleksandra Vučića. Ne mogu da ne prokomentarišem, skandalozno hapšenje gradonačelnice Smedereva. Pazite za šta je žena uhapšena - za postojanje divlje deponije na gradskoj parceli. A znate li koliko postoji divljih deponija od 1945. godine? Vi ste gradonačelnicu Smedereva uhapsili ne zbog divlje deponije, jer bi pola Srbije morali da uhapsite, vi ste gospođu Vojinović uhapsili zato što nije dala da se skine slika Aleksandra Vučića iz njenog kabineta. To je pravi razlog zašto su tužilac i policija odlučili da uhapse gradonačelnicu Smedereva.