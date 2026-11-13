"PREDSEDNIK SKUPŠTINE I POTPREDSEDNICI BIĆE IZGLASANI VEĆINOM NA SEDNICI": Studentska lista se oglasila nakon konsultacija i najavila da će glasanje biti javno
- Predsednik Skupštine, broj potpredsednika i njihova imena biće izglasani većinom na sednici u utorak u 10 časova, a glasanje će biti javno.
- Studentska lista je posle konsultacija u Skupštini poručila da proces verifikacije mandata treba završiti što brže i efikasnije.
- Njeni predstavnici traže da se sednica nastavi odmah nakon verifikacije mandata.
Predstavnici Studentkse liste objavili su saopštenje nakon konsultacija koje su danas održane uočio konstitutivne sednice Skupštine Srbije. U njihovom saopštenju se navodi da će predsednik Skupštine, broj potpredsednika i njihova imena biti izglasani većinom na sednici, koja će biti održana u utorak u 10 časova. Glasanje će biti obavljeno javno.
Predstavnici "Studentske liste - Studenti pobeđuju" su danas prisustvovali konsultacijama u Narodnoj skupštini.
Pored Maria Reljanovića i Aleksandra Čupića, kao predstavnika njihove liste, sastanku su prisustvovali Ana Brnabić i Milenko Jovanov, ispred liste "Ujedinjena Srbija", generalni sekretar Narodne skupštine Srđan Smiljanić, kao i predstavnici manjinskih lista.
"Po pitanju formiranja komisije za verifikaciju mandata ostale liste obaveštene su o stavu Studentske liste da se proces završi maksimalno brzo i efikasno, a o konačnom dogovoru o članovima ove komisije, skupštinska administracija bi obaveštena blagovremeno", navodi se u saopštenju Studentske liste.
Kako su naveli, njihovi predstavnici su zahtevali da se sednica nastavi odmah nakon verifikacije mandata.
(Kurir.rs)