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Predstavnici Studentkse liste objavili su saopštenje nakon konsultacija koje su danas održane uočio konstitutivne sednice Skupštine Srbije. U njihovom saopštenju se navodi da će predsednik Skupštine, broj potpredsednika i njihova imena biti izglasani većinom na sednici, koja će biti održana u utorak u 10 časova. Glasanje će biti obavljeno javno.

Predstavnici "Studentske liste - Studenti pobeđuju" su danas prisustvovali konsultacijama u Narodnoj skupštini.

Pored Maria Reljanovića i Aleksandra Čupića, kao predstavnika njihove liste, sastanku su prisustvovali Ana Brnabić i Milenko Jovanov, ispred liste "Ujedinjena Srbija", generalni sekretar Narodne skupštine Srđan Smiljanić, kao i predstavnici manjinskih lista.

"Po pitanju formiranja komisije za verifikaciju mandata ostale liste obaveštene su o stavu Studentske liste da se proces završi maksimalno brzo i efikasno, a o konačnom dogovoru o članovima ove komisije, skupštinska administracija bi obaveštena blagovremeno", navodi se u saopštenju Studentske liste.

Kako su naveli, njihovi predstavnici su zahtevali da se sednica nastavi odmah nakon verifikacije mandata.