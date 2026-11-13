OGLASILA SE AMBASADA SAD DAN NAKON SASTANKA SA STUDENTSKOM LISTOM: Boravak posvećen dijalogu, partnerstvu i budućnosti
Pomoćnik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Brendan Hanrahan završio je posetu Beogradu, tokom koje je sa partnerima u Srbiji razgovarao o zajedničkim prioritetima, mogućnostima za buduću saradnju i načinima za dalje jačanje odnosa između dve zemlje, saopštila je Ambasada SAD u Srbiji na društvenoj mreži X.
U objavi povodom završetka posete, iz američke ambasade su naveli da je ovaj boravak bio "posvećen dijalogu, partnerstvu i budućnosti".
Prethodno je Ambasada SAD saopštila da se Hanrahan tokom boravka u glavnom gradu Srbije sastao sa predstavnicima Studentskog pokreta i Studentske liste, kojima je tom prilikom čestitao na postignutom uspehu.
Iz ambasade su tada istakli da su Sjedinjene Američke Države spremne da zajedno rade na ostvarivanju zajedničkih prioriteta, nastave da grade odnose na temeljima Strateškog dijaloga i dodatno osnaže partnerstvo između SAD i Srbije.