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Pomoćnik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Brendan Hanrahan završio je posetu Beogradu, tokom koje je sa partnerima u Srbiji razgovarao o zajedničkim prioritetima, mogućnostima za buduću saradnju i načinima za dalje jačanje odnosa između dve zemlje, saopštila je Ambasada SAD u Srbiji na društvenoj mreži X.

U objavi povodom završetka posete, iz američke ambasade su naveli da je ovaj boravak bio "posvećen dijalogu, partnerstvu i budućnosti".

Prethodno je Ambasada SAD saopštila da se Hanrahan tokom boravka u glavnom gradu Srbije sastao sa predstavnicima Studentskog pokreta i Studentske liste, kojima je tom prilikom čestitao na postignutom uspehu.