- Njihov stav je da nema obaveznog služenja vojnog roka bez bilo kakvog dijaloga. Ko vama daje za pravo da poništite toliko uloženi novac u rekonstrukciju naših kasarni, u nešto čime smo se mi obavezali u Skupštini da ćemo vratiti redovno služenje vojnog roka, bez bilo kakvog dijaloga. Vi kažete ne, ne, ne to nema. A onda da biste sakrili to, vi kažete biće dobrovoljno služenje. Dobrovoljno služenje već postoji. A onda kažete davaćemo dvadeset hiljada dinara mesečno regrutima koji budu dobrovoljno služili. Gospodo, ti regruti sada imaju blizu šezdeset hiljada dinara mesečno za dobrovoljno služenje. Znači vi pokazujete elementarno neznanje.