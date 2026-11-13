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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski oglasila se po pitanju vojnog roka.

Govoreći o najavi da Studentska lista neće uvoditi obavezni vojni rok, dok će dobrovoljni ostati na snazi, ona je rekla:

- Njihov stav je da nema obaveznog služenja vojnog roka bez bilo kakvog dijaloga. Ko vama daje za pravo da poništite toliko uloženi novac u rekonstrukciju naših kasarni, u nešto čime smo se mi obavezali u Skupštini da ćemo vratiti redovno služenje vojnog roka, bez bilo kakvog dijaloga. Vi kažete ne, ne, ne to nema. A onda da biste sakrili to, vi kažete biće dobrovoljno služenje. Dobrovoljno služenje već postoji. A onda kažete davaćemo dvadeset hiljada dinara mesečno regrutima koji budu dobrovoljno služili. Gospodo, ti regruti sada imaju blizu šezdeset hiljada dinara mesečno za dobrovoljno služenje. Znači vi pokazujete elementarno neznanje.

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