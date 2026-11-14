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Predstavnici Studentske liste i studentskog pokreta su se prethodnih dana sastali sa visokim zvaničnikom Stejt departmenta - pomoćnikom državnog sekretara SAD Brendanom Hanrahanom koji je boravio u poseti Beogradu, ali i amabasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom, dok ih u narednom periodu očekuju i susret za zamenicom ambasadorke Kanade i političkom savetnicom Ešli Durek, ali i delegacijama ambasada Italije i Egipta.

Centralne teme ovih sastanaka sa visokim stranim diplomatama u Beogradu, prema njihovom saopštenju, bile su vladavina prava i energetika, oblasti od posebnog značaja za izgradnju stabilnih institucija, ekonomsku sigurnost i dugoročni razvoj Srbije, a analitičari ocenjuju za Kurir da je važno što Studentska lista nastavlja uspešnu međunarodnu saradnju sa najmoćnijim državama sveta, ali da će biti izazov da održe dosadašnju multivektorsku spoljnu politiku.

Foto: Printskrin X/Američka ambasada

Naime, kandidati Studentske liste Milena Pisarić, Dejan Radivojević, Dejan Šoškić i Igor Mikitišin, zajedno sa predstavnicima studenata, u četvrtak uveče sastali su se sa otpravnikom poslova Ambasade SAD u Beogradu Aleksandrom Titolom i državnim sekretarom SAD Brendanom Hanrahanom koji je boravio u poseti Beogradu, a koji je ovom prilikom čestitao Studentskoj listi na postignutom uspehu na izborima.

Kako je saopštila ambasada Rusije u Srbiji, amabasador Aleksandar Bocan-Harčenko sastao se sa predstavnicima Studentske liste Dejanom Šoškićem i Miodragom Krmarom, a, kako su naveli "otvoren i sadržajan razgovor bio je posvećen perspektivama daljeg razvoja rusko-srpskih odnosa i jačanju veza između naroda dve zemlje", dok je potvrđen i principijelni stav Rusije o Kosovu i Metohiji, zasnovan na poštovanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije.

Foto: Printskrin X/Посольство России в Сербии

- Izborna pobeda donela nam je odgovornost da interese građana zastupamo i u razgovorima sa predstavnicima međunarodne zajednice. Želimo da gradimo odnose zasnovane na međusobnom poštovanju, otvorenosti i ravnopravnoj saradnji, uz dosledno insistiranje na vladavini prava, demokratskim vrednostima i odgovornim institucijama - navodi se u saopštenju Studentskog pokreta.

Razgovor sa međunarodnim partnerima, kako se naglašava, ne znači odustajanje od sopstvenih stavova niti prepuštanje odlučivanja drugima.

- Spremni smo da razgovaramo, saslušamo različita mišljenja i gradimo partnerstva, ali odluke o budućnosti Srbije donosićemo samostalno i odgovorno, vodeći se isključivo interesima njenih građana. U međunarodnim odnosima želimo partnerstvo, a ne podaništvo, želimo saradnju, a ne poslušnost - navodi se u objavi studentskog pokreta.

Dr Rajko Petrović, politikolog i naučni saradnik Instituta za evropske studije u Beogradu ocenjuje za Kurir da "svaka vlast u Srbiji, uključujući i Studentsku listu, mora da radi na jačanju odnosa sa najmoćnijim zemljama sveta".

dr Rajko Petrović, politikolog Foto: Kurir Televizija

- To su zemlje poput SAD i Rusije, ali treba da se radi i na jačanju odnosa sa srednjim silama kao što je Kanada. Međunarodna zajednica time dobija signal da će moći da sa novom vlašću razgovara otvoreno i iskreno o svim izazovima i problemima, kao i o mogućnostima za saradnju. Održati dosadašnju multivektorsku spoljnu politiku - biće teško, sve ukazuje da će Srbija težište odnosa pomeriti ka kolektivnom Zapadu, ali svakako treba dati vremena i prostora novoj vlasti, jer je dobila ogromno poverenje građana Srbije - govori Petrović za Kurir.

Prof dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije kaže da je pozitivan signal što su predstavnici Studentske liste počeli da održavaju zvanične sastanke sa stranim partnerima i predstavnicima diplomatskog kora.

dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije Foto: Kurir Televizija

- Smatram da Amerika i Rusija nisu slučajno izabrane kao zemlje sa kojima će predstavnici Studentske liste održati prve javne sastanke, jer to su ne samo dve možda i najmoćnije države sveta, već i države sa kojima nas spaja ne samo istorijsko prijateljstvo, već i pitanja poput energetike koje su od ključnog značaja za Srbiju! Srbija u poslednjim, izuzetno turbulentnim godinama i teškim vremenima za ceo svet, uspela ne samo da produbi prijateljstvo sa Rusijom, već i da započne Strateški dijalog sa SAD, a verujem da bi većina građana volela da vidi da politika Studentske liste nastavlja čelično prijateljstvo između Srbiji i Kine, koje je učvrstilo dok je Aleksandar Vučić bio predsednik. Kada je u pitanju diplomatija - ne možete da gledate: "ovaj diplomatski most je dobar, ali ga je izgradio onaj pre nas pa nećemo sad da ga koristimo", sve što koristi naordu Srbije treba da bude iskoriščeno - govori MIletić i dodaje:

- Verujem da predstavnicima Studentske liste neće biti lako da održe politiku koju je da tako kažem patentirao Vučić, hajde da je nazovemo "politika srpske stolice", odnosno sardnja i partnerstvo sa mnogima, sa najavećim silama sveta, ali briga samo za srpske interese! Očekivano, biće mnogo pritisaka sada na predstavnike SL... Ipak, nadam se da će uspeti ne samo da zadrže već izgrađene mostove diplomatije i prijateljstva, već i da ih dograde, ali i da sagrade neke nove - zaključuje Dejan Miletić.

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