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Opozicioni odbornik u Skupštini Ivanjice Ivan Jovićević izjavio je agenciji Beta da se ostavke u opštinskoj vlasti nastavljaju i da je posle predsednika lokalne Skupštine ostavku podneo i odbornik vladajuće Srpske napredne stranke Ivan Mojsilović koji je u lokalnoj Skupštini bio i šef odborničke grupe SNS, a na poslednjim lokalnim izborima u Ivanjici bio je nosilac liste.

Prema podacima opozicije, Mojsilovićeva ostavka na odborničko mesto zavedena je na opštinskoj pisarnici.

Sednica Skupštine Ivanjice, koja je na zahtev opozicionih odbornika bila zakazana za danas, nije održana jer se odbornici vladajuće većine okupljene oko SNS nisu pojavili. Na dnevnom redu sednice bio je zahtev opozicionih odbornika, koji čine trećinu skupštinskog saziva, za smenu kompletnog opštinskog rukovodstva.

- Umesto da se suoče s političkom situacijom, preuzmu odgovornost i građanima pruže odgovore, odlučili su da izostanu sa sednice - rekao je Jovićević, koji je odbornik opozicione stranke Novo lice Srbije.