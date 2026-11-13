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Danas su u Domu Narodne skupštine održane konsultacije predstavnika izbornih lista uoči konstitutivne sednice novog saziva parlamenta, zakazane za 17. novembar. Na razgovorima su Studentsku listu predstavljali Mario Reljanović i Aleksandar Čupić, dok su listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" predstavljali Ana Brnabić i Milenko Jovanov. U konsultacijama su učestvovali i predstavnici manjinskih lista.

U fokusu su bili organizacija konstitutivne sednice, izbor skupštinskog rukovodstva, broj potpredsednika i raspodela mesta u skupštinskim odborima. Međutim, već tokom priprema otvorilo se pitanje odnosa nove parlamentarne većine prema opoziciji i nastavka dosadašnje parlamentarne prakse.

Gosti koji su analizirali ovu temu za emisiju "Usijanje" koja se emituje na Kurir televiziji bili su Biljana Šahrimanjan Obradović, politička analitičarka, dr Rajko Petrović, politikolog i Ibro Ibrahimović, Socijalistička partija Srbije.

Dogovori o radu parlamenta i položaju opozicije ponovo su otvorili pitanje dosadašnje prakse u Narodnoj skupštini Srbije. V.d. predsednice parlamenta Ana Brnabić poručila je da nijedna vlast od obnove višestranačja nije pokušala da umanji prava opozicije, dok je zahteve Studentske liste za dodatnim kvalifikacijama poslanika ocenila kao odstupanje od dosadašnje prakse. Na pitanje koliko je uobičajeno da opozicija učestvuje u dogovorima o radu parlamenta, i šta je do sada bila praksa u državi Srbiji, pokušao je da odgovori Ibrahimović.

- Do sada je bila praksa da parlamentarna većina razgovara sa manjinom, odnosno opozicijom, i da predstavnici opozicije budu na čelu pojedinih odbora. Međutim, ta praksa ne obavezuje sadašnju parlamentarnu većinu da je nastavi. Ne postoji zakon koji određuje ko će biti izabran za potpredsednika Narodne skupštine, predsednika parlamenta ili predsednike odbora. Većina ima pravo da odlučuje o tim funkcijama, ali to ne znači da neće uvažiti i predloge opozicije. Demokratičnost jednog društva ogleda se u odnosu većine prema manjini. Zaista se nadam, posebno u društvu kao što je naše i imajući u vidu prethodni period, da će imati snage da razumeju koliko je važno da u Skupštini pokažu takav odnos i da opozicija dobije ulogu u radu odbora - rekao je.

Ibro Ibrahimović Foto: Kurir Televizija

"Opozicija bi trebalo da dobije mesto u skupštinskim odborima"

Ibrahimović je istakao značaj očuvanja demokratske prakse i uključivanja opozicije u rad skupštinskih tela.

- Kao što je Marinika Tepić bila na čelu jednog odbora, verujem da ćemo i u ovom sazivu imati predsednike pojedinih skupštinskih tela i odbora iz redova opozicije. Dakle, parlamentarna većina nema zakonsku obavezu da nastavi praksu iz prethodnih saziva. Ipak, očekujem da će, ukoliko želimo da gradimo demokratično društvo i razvijamo poštovanje različitih mišljenja, pokazati spremnost da to učini. Skupština je arena različitih mišljenja, sa zajedničkim ciljem da se borimo za nacionalni interes. Zato očekujem da se u toj areni poštuje pravo na drugačije mišljenje i da manjina ima priliku da ga izrazi ne samo na sednicama parlamenta već i kroz različita tela i odbore Narodne skupštine Srbije - kaže Ibrahimović.

Šahrimanjan Obradović smatra da će dogovori o konstituisanju parlamenta pokazati da li su vlast i opozicija spremne na dijalog uprkos različitim stavovima.

- Koliko sam mogla da propratim i, ukoliko sam dobro upućena, Srpska napredna stranka svih ovih godina nije menjala Poslovnik, zbog čega ne razumem zašto se neko žali ili zašto bi neko sada želeo da ga menja. Drugo, za sada još uvek nismo čuli da Studentska lista neće podržati izbor nekoga od potpredsednika Skupštine, a to je uobičajena praksa. Ispraviće me Ibra ako grešim, ali to se radi upravo zbog inkluzivnosti parlamenta. Po mom mišljenju, konsultacije koje su danas održane nisu samo razgovor o konstituisanju Skupštine već i prvi test odgovornosti nove vlasti. Istovremeno, ovo je prilika da vidimo da li će vlast i opozicija, kada se nađu u parlamentu sa suprotstavljenim mišljenjima i stavovima, moći da razgovaraju - ispričala je.

Biljana Šahrimanjan Obradović, Centar za stratešku analizu Foto: Kurir Televizija

- Mandat koji su osvojili ne predstavlja samo legitimitet već i obavezu da opravdaju poverenje svakog glasača koji im je to poverenje ukazao. Upravo će konstituisanje parlamenta pokazati da li će Skupština biti prostor za stabilizaciju naše političke scene. Iskreno se nadam da hoće, jer u parlamentu treba da se donose važne odluke koje se tiču svakog stanovnika, bez obzira na to da li je glasao za opoziciju ili vlast. Opozicija takođe treba aktivno da učestvuje u radu parlamenta, da glasa o zakonima, iznosi svoje stavove, ali i da jasno kaže čemu se protivi. Na kraju, cilj treba da bude donošenje odluka koje su u interesu građana Republike Srbije - objasnila je Šahrimanjan Obradović.

Kako je voditeljka Jelena Pejović pomenula, pitanje položaja i prava opozicije u Narodnoj skupštini ponovo je u centru pažnje nakon konsultacija o konstituisanju novog saziva parlamenta. Dok se deo opozicije poziva na praksu dugu 36 godina, otvoreno je pitanje da li bi ona mogla da bude promenjena i koliko će prostora opozicija imati u radu skupštinskih tela. Posebnu pažnju izazvao je i zahtev Studentske liste za uvođenjem dodatnih kvalifikacija za narodne poslanike. Detaljnije o ovome za Kurir TV govorio je Petrović.

- Kao prvo, smatram da svaku praksu koja doprinosi jačanju demokratskog duha, kako u parlamentu tako i u našoj zemlji uopšte, treba očuvati. Naravno, Ustav, zakoni i Poslovnik Narodne skupštine imaju prednost, ali je zarad očuvanja što veće harmonije unutar parlamenta ponekad potrebno posegnuti i za dobrim praksama. Zato se zaista slažem sa onim što su uvaženi sagovornici do sada rekli na tu temu. Kada je reč o dodatnim proverama narodnih poslanika, tu bih podvukao da je neophodno striktno poštovati Ustav i zakone ove zemlje, koji propisuju da narodni poslanici, izabrani na slobodnim i demokratskim izborima, raspolažu svojim poslaničkim mandatom. Njima je poverenje ukazao određeni broj građana i to treba poštovati - istakao je.

Foto: Kurir Televizija

- Naravno, ukoliko Studentska lista, koja je trenutno moćna politička grupacija sa velikim brojem narodnih poslanika i značajnom podrškom građana, smatra da je potrebno uvesti određene promene u načinu kadrovanja unutar Narodne skupštine, za to bi trebalo posegnuti za izmenama Ustava i zakona. Ono što je, po mom mišljenju, suština jeste da imamo potpuno novu parlamentarnu situaciju i novu parlamentarnu sredinu. Objektivno posmatrano, naš parlamentarni život je tokom poslednje dve do tri godine ušao u fazu zamora. Srbija dugo nije imala snažnu opoziciju, a sada će imati snažnu opoziciju i još snažniju vlast. Neki govore da idemo ka svojevrsnom dvopartizmu. Ja se sa tim ne bih složio, jer će se vremenom unutar oba bloka pojavljivati različite frakcije, pa i političke partije. Međutim, činjenica je da će debate i borba za političku naklonost građana biti mnogo žešće i intenzivnije. Rekao bih čak da će običnom čoveku biti zanimljivije da prati skupštinski život, jer se dobro sećate da je krajem devedesetih i početkom dvehiljaditih parlamentarni život bio nešto što se čekalo da se gleda na televiziji. Poslednjih godina situacija je bila bitno drugačija i mislim da će se to promeniti - za Kurir televiziju, ispričao je Petrović.

01:54 KO ĆE DOBITI FOTELJE U SKUPŠTINI? Gosti emisije "Usijanje" o prvim potezima pred konstituisanje parlamenta: "Ovo je prvi test odgovornosti nove vlasti" Izvor: Kurir televizija

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