Slušaj vest

Studentska lista održala je konferenciju za medije s ciljem skretanja pažnje na dešavanja nakon pobede na parlamentarnim izborima.

Na konferenciji se govorilo o problemima sa kojima se suočava grad Kragujevac, uključujući zapošljavanje u javnom sektoru bez stvarne potrebe, o čemu je govorio Stefan Stevanović, mladi advokat iz Kragujevca. Teme su bile i sprečavanje unošenja nesigurnosti među građane i destabilizacije, kao i podizanje svesti o značaju prava radnika.

1/6 Vidi galeriju Govore o partijskom zapošljavanju Foto: Ilija Ilić

Govornici su bili: Stefan Stevanović, mladi advokat iz Kragujevca i kandidat ispred Studentske liste; Jugoslav Ristić, dugogodišnji sindikalni aktivista, bivši predsednik Saveza samostalnih sindikata Kragujevca i, od utorka, narodni poslanik ispred Studentske liste; i Matija Lazarević, student Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu.

- Uočena je pojava masovnog zapošljavanja u javnom sektoru, u lokalnoj samoupravi i ustanovama u njihovoj nadležnosti. To podrazumeva da se na neodređeno vreme zapošljavaju lica koja nisu bila radno angažovana ili su bila angažovana na određeno vreme. Studentska lista, na osnovu dojava građana, ima saznanja da se ova zapošljavanja ne vrše na osnovu stvarnih potreba, već kako bi se zbrinuli partijski aktivisti i drugi zaslužni pojedinci odlazećeg režima. Studentska lista ima saznanja da je upućen ogroman broj zahteva prema Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu i prema drugim ministarstvima, kako bi se dobila saglasnost i otpočeo postupak za zapošljavanje tih lica u stalni radni odnos. I to ne samo u gradskoj upravi, već i u drugim korisnicima, direktnim i indirektnim korisnicima budžetskih sredstava.

Foto: Ilija Ilić

- Iako se Studentska lista zalaže za povećanje zaposlenosti, to ni u kom slučaju ne znači da se zapošljavanje može sprovoditi na osnovu partijske pripadnosti niti podrške Studentskoj listi. Studentska lista se od početka svoje kampanje jasno zalaže da se zapošljavanje u javnom sektoru ima sprovoditi na osnovu javnih principa, na osnovu jasnih kriterijuma i principa, pre svega na osnovu stručnosti i javnih konkursa. I ti javni konkursi moraju važiti za sva radna mesta, kako u nadležnosti Republike Srbije, tako i u nadležnosti lokalnih samouprava. Upućujemo apel ovom prilikom da se sa ovakvim zapošljavanjem odmah prestane, da se sačeka formiranje nove Vlade Republike Srbije. U protivnom, sva ova zapošljavanja, kao i druga nepotrebna zapošljavanja, biće predmet ispitivanja čim bude formirana nova Vlada Studentske liste. Napominjem da sva lica, bez obzira na partijsku pripadnost, koja su zaposlena, a poseduju stručne kvalitete za to, ne treba da brinu. Ali, sa druge strane, svi oni koji su zaposleni samo na osnovu partijske knjižice treba da znaju da nema nedodirljivih - rekao je Stefan Stevanović.

Jugoslav se potom obratio i govorio o sprečavanju unošenja nesigurnosti kod građana i destabilizaciji.

- Srbija, naše društvo, se suočava sa pokušajima destabilizacije i proizvodnje stanja nesigurnosti. To je jedan sračunat proces koji odlazeći režim radi kako bi izazvao nezadovoljstvo kod građana. I Srbija je premrežena takvim pokušajima. Ali mi ćemo večeras da govorimo o jednom pokušaju koji je ovde bio pre nekoliko dana, u Kragujevcu, za koji ste verovatno saznali. Radi se o tome da je jednoj fabrici koja je 100% u državnom vlasništvu, to je Zastava Kovačnica, isključena električna energija. Nakon 170 godina postojanja, fabrika koja je u 100% državnom vlasništvu, isključena je električna energija. Cilj toga bio je da se proizvede nezadovoljstvo i da se više od 200 radnika pošalje kući. Ali to je samo početak; pozadina je da iz te fabrike dolaze početne pozicije za mnogo veću fabriku i mnogo važniju Zastavu oružje, i da bi, ukoliko ta fabrika ne bi radila, i ona bi prestala da radi, što bi, naravno, izazvalo veliko nezadovoljstvo. Naravno da mi prepoznajemo takve pokušaje.

Foto: Ilija Ilić

- Studentska lista, naravno, smatra da mora da se plaća električna energija, ali izazivati takvo nezadovoljstvo jednim jednostranim potezom, bez ispitivanja odgovornosti zašto su te fabrike došle partijskim upravljanjem i partijskim zapošljavanjem u stanje da ne mogu da plaćaju. Mi im poručujemo: prestanite sa tim, vreme odgovornosti dolazi, i odgovaraćete ako to nastavite tako, i zbog tih radnika i zbog fabrika koje moramo da sačuvamo za buduće generacije - rekao je Jugoslav.

Matija je govorio o podizanju svesti kod građana o značaju pitanja koja se tiču prava radnika.

- Mi, kao studentski pokret i sada Studentska lista, se od samih početaka zalažemo za poboljšanje položaja radnika. To nastojimo i ovom konferencijom, kojom želimo da široj javnosti ukažemo na probleme radnika u Srbiji. Takođe, visoko vrednujemo teme rada i socijalnih pitanja, što pokazuje i program za rad kojem smo posvetili veliku pažnju. Studenti iz svih univerzitetskih centara u Srbiji su učestvovali u sastavljanju istog, zajedno sa stručnjacima, stručnim saradnicima iz ovih oblasti.

- On donosi radnicima veću zaštitu, bolji životni standard i sigurna radna mesta. Iako on kao svoj fokus ima popravljanje pozicije radnika, koja je urušavanjem radnog zakonodavstva sistemski postajala sve lošija, on nije usmeren protiv poslodavaca. Zapravo, njegovu primenu neće osetiti savesni poslodavci, već oni nesavesni. Poslodavci čine važan deo našeg društva, i imaće potpunu podršku Studentske liste. Naglašavamo da zadovoljan radnik direktno utiče na produktivnost poslovanja, tako da ostvarenje naših planova pogoduje kako zaposlenima, tako i poslodavcima. Zaposlenima su u prethodnom periodu, pored radničkih prava kao što su zarada i dobri uslovi rada, uskraćivana i neka od osnovnih ljudskih prava, a tu pre svega mislim na slobodu političkog mišljenja. Ona je ugrožena primoravanjem radnika da putuju na mitinge Srpske napredne stranke širom Srbije. Preuzimanjem vlasti Studentske liste, ovakve i slične prakse će biti prekinute. Ovde u Kragujevcu uočena je pojava neuplaćivanja doprinosa radnicima za penzijsko i invalidsko osiguranje, što takođe predstavlja grubo kršenje prava radnika i sa čime se hitno mora prestati.

Foto: Ilija Ilić

- Studentska lista će odmah po preuzimanju državnog aparata insistirati na odgovornosti za ove pojave, a do tada ugroženi nam se mogu javiti na mejl uzbunjivači@studenti.org.rs sa dokazima o nezakonitom postupanju. Poručujemo zaposlenima da nemaju razloga da strahuju; založićemo se za ostvarenje njihovih prava u punom obimu, kako im Ustav i zakon garantuju. Ukoliko primete bilo kakav oblik diskriminacije na svom radnom mestu, podstičemo ih da se obrate oslobođenim institucijama koje će raditi u skladu sa propisima. Jedna u nizu takvih institucija biće radni sudovi koji će omogućiti brže i efikasnije rešavanje radnih sporova koji su trenutno veoma dugi. Naglašavamo još jednom da je veoma važno prijavljivanje nezakonitih postupaka, jer samo tako svaki građanin može da zaštiti svoja prava i dostojanstvo. Podsećamo javnost da vlast još uvek nije preuzeta i da poluge moći i dalje drži odlazeći režim koji kroz navedene, ali i druge kukavičke poteze pokušava da obmane građane i okrivi studentski pokret i Studentsku listu za nestabilnost koju sam pokušava da izazove. Uložićemo sve napore da se, počev od konstitutivne sednice Narodne skupštine Republike Srbije 17. novembra, stane na kraj sa ovakvim postupcima i da ćemo, kao država, sa novom zakonodavnom izvršnom vlasti, Ustavom i zakonom zajamčena prava, vratiti na ono mesto kakav građani Srbije, ali i svi radnici zaslužuju.

Na pitanje novinara da li stvarno dolazi kraj partokratiji i tom stranačkom zapošljavanju, Stevanović je rekao:

- Znate kako, to je jedan, sada slobodno mogu reći, sistemski problem. A sistemski problemi zahtevaju i sistemska rešenja. To je veoma složen postupak rešavanja takvih problema, ali da, Studentska lista će se zalagati za, ako ne u potpunosti, zabranu partijskog zapošljavanja, onda bar svođenje na onaj minimalni nivo, odnosno nužnost koja se ne može izbeći. S tim što, ovde treba praviti razliku: šta znači partijsko zapošljavanje? Ne znači da neko što je pripadnik određene političke partije, nebitno koje, da li je to Srpska napredna stranka ili je neka druga partija, ako zaista vredi, ako je zaista stručan, to ne znači da će automatski biti onemogućen da bude zaposlen u nekoj javnoj ustanovi ili generalno nekom budžetskom korisniku. Apsolutno ne znači to. Samo građani da nemaju pogrešan utisak o tome - rekao je Stevanović.

Naredno pitanje odnosilo se na to kakav je plan Studentske liste kada su rukovodioci ovih javnih preduzeća od vitalnog značaja u pitanju. Na pitanje da li će se ići isključivo preko konkursa i struke, ili će biti te neke bliskosti prema Studentskoj listi, Stevanović je rekao:

- Ne, apsolutno ne. Kao što sam i u malopređašnjem izlaganju rekao, ni podrška Studentskoj listi nije i ne sme da bude preporuka za obavljanje, pogotovo tako važnih rukovodećih funkcija. Jedan od ključnih problema jesu takozvani v.d. statusi, gde smo svedoci da na određenim pozicijama neko bude u v.d. statusu i više godina. Pre svega ćemo, iako je sada to, hm, ne mogu reći da je zabranjeno, ali nije dozvoljeno da neko bude duže od 6 meseci u v.d. statusu, mi smo svedoci da se neko drži i godinama u tom statusu i na taj način je ucenjen. Ideja Studentske liste jeste da se pre svega zabrani v.d. status duže od 6 meseci, a pre svega da se i za vršioce dužnosti, ali i za direktorske pozicije, pre svega gleda stručnost koja bi apsolutno podrazumevala javne konkurse. Apsolutno, za sva radna mesta, pogotovo za rukovodeća, bi javni konkurs bio uslov koji ne može biti zaobiđen.

Naredno pitanje novinara bilo je na koji način će procenjivati da li je neko zaposlen po partijskoj osnovi ili je reč o radnom mestu koje zaista treba da bude popunjeno.

- Pazite, sad tu treba praviti razliku: da li je neko partijski zaposlen na to radno mesto, od onoga da li je zaista postojala potreba. Studentska lista je uočila, na primer, prema podacima koje imamo, da je u poslednje vreme u gradskoj upravi oko 120 ljudi zaposleno, u JKP Šumadija oko 300 ljudi, u pozorištu 5 osoba, i tako dalje. Čitav niz ljudi.

- Sprovesti kontrolu, pre svega da li postoji potreba za zapošljavanjem, pa onda vršiti ocenu stručnosti i eventualno, ko ne ispunjava te kriterijume, naravno, neće moći da jednostavno bude samo čisto na brojnom stanju, bez bilo kakve potrebe.

Prema rečima Stevanovića, Studentska lista ima plan da ograniči zapošljavanje putem agencija.

- Mi smatramo da je to jedan od najgorih oblika eksploatacije rada. Međutim, ne možemo potpuno da ga ukinemo, jer je SNS potvrdio jednu Konvenciju međunarodne organizacije rada po kojoj je obaveza da to postoji. Ali zato u našem programu se kaže: mi to nećemo kao država, lokalna samouprava, nećemo da koristimo. Mi ćemo ljude koji nam trebaju, mi ćemo da ih zaposlimo. Neće oni koji rade na najtežim poslovima, recimo koji rade u čistoći, koji prazne kontejnere, da budu zaposleni na taj jedan nesiguran oblik rada. To je krut deo programa za rad Studentske liste. Znači, to će biti tako, jer mi mislimo da novac građana koji se daje tim agencijama, daje im se i provizije, taj novac ostajaće u budžetu, a radnici će imati bolje plate. Ja bih samo dopunio, takođe, u našem programu, eto, pošto ste mi uputili pitanje, u našem programu jasno stoji da će se agencijski rad svesti na najviše 10% radnika kod poslodavca. Dakle, restriktivno zapošljavanje preko agencija: država se odriče ovog oblika zapošljavanja, čime se radni odnos kod poslodavca zaštićuje za desetine hiljada radnika. Dakle, svešćemo agencijski rad na minimum, u skladu sa interesima radnika.