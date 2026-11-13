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Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula poručio je da Studentskoj listi u Srbiji „treba dati šest meseci“ kako bi stvari doveli u red. On je to rekao hrvatskim novinarima u sredu popodne u Briselu.

- Situaciju u Srbiji pratim već duži niz godina, zapravo od prvog dana otkako sam u politici. Pritom pokušavam da upotrebim, a ne da zloupotrebim svoje iskustvo kada govorimo o Srbiji. Naravno, videti Vučiću leđa za mene je praznik za oči, to je potpuno jasno. Reč je o jednom političkom despotu, tipičnom autoritarnom političaru koji je izrastao iz jedne maligne tradicije srpske politike i koji se, nažalost, predugo zadržao na vlasti. Ali sada treba odgovoriti na pitanje kako je do toga došlo, a ono što je mnogo važnije jeste – kuda Srbija ide nakon izbora 25. oktobra – rekao je Picula, pa nastavio:

- Vučić je na čelu političke stranke koja, prema procenama, ima između 700.000 i 800.000 članova. To je velika organizacija za državu veličine Srbije, koja ima manje od sedam miliona stanovnika. I to neće nestati preko noći, a tu su i 103 poslanika koje ima u Narodnoj skupštini. S druge strane, uspeh studenata na izborima posledica je jednog eksperimenta koji se u novijoj istoriji nikada i nigde nije dogodio (barem ne u EU). Za dve godine Vučićeva obaveštajna zajednica i policija nisu uspele da prodru u njihov pokret do te mere da ga učine nefunkcionalnim. Naprotiv, srušili su ga s vlasti, što je politički fenomen sam po sebi. Međutim, uspeli su da ga sruše zahvaljujući tome što su ušli u svako selo, kontaktirali sa građanima i razvili poseban sistem odlučivanja unutar sebe – plenume. Time su sačuvali svoju autonomiju i koordinisali taj masovni pokret nezadovoljstva. Sada se otvara pitanje kako iz tog karbonarskog, tajnovitog sistema funkcionisanja preći na odlučivanje u javnim institucijama.

Šta sada sledi

Picula podseća da sa Studentske liste u Narodnu skupštinu ulazi 140 ljudi, intelektualaca, profesora i, što je veoma važno, ljudi koji nisu članovi političkih stranaka. Sada je pitanje kako će napraviti tu tranziciju ka odlučivanju u okviru sistema i države sa bogatim administrativnim iskustvom.

- Srbija ima državu već 200 godina. Kako će stvari sada funkcionisati, nikome nije jasno, s obzirom na to da takvo iskustvo u vlasti do sada nisu imali. Mislim da će dinamika promena sada uticati i na oblik studentskog pokreta, ali i na SNS. Kada počne odlučivanje o nekim ozbiljnim političkim pitanjima, postavlja se pitanje da li će i ovih 140 ljudi sa Studentske liste ostati zajedno. S druge strane, Vučićevo malo carstvo sada se ruši zbog njegovih ljudi – na primer, državno tužilaštvo se sada setilo da podiže optužnice. Ukratko, dolazi do laganog pretrčavanja u institucijama, uz poruku onih koji su zatečeni na različitim funkcijama da su „oni tu i da znaju da rade svoj posao“, smatra Picula i naglašava da studenti nisu dobili izbore zbog spoljne politike, već zbog nezadovoljstva građana Srbije korupcijom i organizovanim kriminalom.

- Plašim se da EU sada neće biti među prioritetima studenata, što nikako ne znači da treba da ih kaznimo, već da tom procesu treba dati realan tok, odnosno određeno vreme kako bismo videli šta će se dogoditi. Oni su sami naglasili da najpre moraju da provetre domaću medijsku scenu, kao i tabloide koji su promovisali toksičan stav prema Evropskoj uniji. Mnogo je lakše rešiti se autokrate nego okolnosti koje su do njega dovele – kaže Picula.

Poslanik Socijalista saglasio se da i EU snosi deo odgovornosti za nepoverenje građana Srbije prema Briselu.

- Kolega Augustin Palokaj je u svom tekstu dobro konstatovao kako su odjednom i prvi ljudi različitih institucija EU postali skloniji političkim promenama u Srbiji. Mislim da to nije samo posledica nečiste savesti, već i činjenice da je Srbija važna zemlja.

Vučića napuštaju saradnici?

Pitali smo Piculu i da li je ovo „provetavanje“ institucija koje sada gledamo u Srbiji zapravo samo unutrašnja borba kadrova SNS-a, o čemu nam je u podkastu „Prva linija“ prošle nedelje govorio srpski vojni analitičar Aleksandar Radić. Da li je sada već prekasno za reformu obaveštajnog i bezbednosnog sektora u Srbiji, posebno kako se Beogradu ne bi ponovila situacija koju su imali nakon svrgavanja Slobodana Miloševića 5. oktobra 2000. godine, kada je ta prilika propuštena?

- Jasno je da je reč o obračunu unutar starih kadrova, kako bi neki od njih poslali signal da su tu i da su spremni na saradnju. Setite se i kako je pao Nikolae Čaušesku, koga su u Rumuniji na kraju priveli i na brzinu streljali ljudi koji su bili desna ruka režima. Kada autoritarni lideri padaju, prvi im leđa okreću njihovi najbliži saradnici. Ima li nade da studenti reformišu sistem? Ako budu snalažljivi kao do sada i ako izbegnu sve zamke, onda možda i imaju. Ipak, situacija je sada nešto drugačija nego 5. oktobra 2000. godine. U borbi protiv Miloševića na vlast je tada došao DOS, konglomerat političkih stranaka koji se kasnije zapleo u sopstvene protivrečnosti. Ipak, to je tada bila stranačka scena. Sada imate situaciju u kojoj je Vučić poražen, ali nije nestao. Međutim, opozicija je nestala (opozicione stranke koje su bile ili su i dalje protiv Vučića, prim. aut.), među kojima su bili i ljudi koji su bili veoma hrabri borci protiv režima. Ali džaba, nestali su – kaže Picula i dodatno obrazlaže:

- U Srbiji imate „dvostranački“ pokret protiv nekakvog pokreta, ali će dinamika dovesti do promena i jednih i drugih. Koja politika će se uspostaviti kao državna politika, nije lako predvideti.

Na kraju, odgovarajući na pitanje kolege Igora Bobića, Picula je rekao da studentskom pokretu i Studentskoj listi treba dati period od šest meseci, a zatim videti u kom smeru se kreće nova vlast.