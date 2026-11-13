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Kancelarija Stejt departmenta za međunarodne poslove sa narkoticima i sprovođenje zakona (Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs) oglasila se na mreži "Iks" u vezi sa sastankom pomoćnika državnog sekretara Brendana Hanrahana sa predstavnicaima Studentske liste.

Kako se navodi u objavi: "Organizovani kriminal na Zapadnom Balkanu predstavlja pretnju po Amerikance daleko izvan granica tog regiona", i dodaje se:

"U Beogradu, predstavnici INL-a su se, zajedno sa pomoćnikom državnog sekretara Hanrahanom, sastali sa Studentskim pokretom i Studentskom listom, čiji napori u borbi protiv organizovanog kriminala dopunjuju rad koji INL kontinuirano sprovodi u Srbiji."

Inače, pomoćnik državnog sekretara Brendan Hanrahan sastao se sinoć sa predstavnicima Studentskog pokreta i Studentske liste kako bi im čestitao na postignutom uspehu.