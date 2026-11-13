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Studentska lista "Studenti pobeđuju" predstavila je u okviru svog programa mere koje se odnose na rodnu ravnopravnost, prava zaposlenih žena, porodiljsko odsustvo i zaštitu od diskriminacije. Među najavljenim promenama su uvođenje menstrualnog odsustva, produženje odsustva za brigu o detetu na 547 dana, kao i smanjenje PDV-a na menstrualne proizvode.

Prema programu objavljenom na zvaničnom sajtu Studentske liste, maksimalno odsustvo za brigu o prvom i drugom detetu bilo bi produženo sa 365 na 547 dana, ali uz poseban uslov koji se odnosi na očeve.

"Uslov za ovo produženje biće da otac iskoristi minimalno 182 dana odsustva za brigu o detetu", navodi se u programu.

Za očeve koji su vlasnici malih i srednjih preduzeća ili se bave poljoprivredom bio bi predviđen prilagođen oblik odsustva.

Studentska lista predlaže i drugačiji način obračuna naknada tokom trudničkog i porodiljskog odsustva. Prema njihovom planu, naknada za trudničko odsustvo računala bi se na osnovu meseca sa najvišim primanjima u prethodnih 12 meseci, dok bi se za porodiljsko uzimao mesec sa najvišim primanjima u prethodnih 18 meseci.

Za zaposlene sa nižim zaradama predviđena je dodatna zaštita do takozvanog solidarnog praga, dok bi povratak na isto radno mesto nakon odsustva bio zagarantovan.

Menstrualno odsustvo i besplatni ulošci

Jedan od predloga Studentske liste odnosi se na uvođenje menstrualnog odsustva, uz posebnu pažnju prema osobama koje imaju predmenstrualni disforični poremećaj (PMOS) i slične zdravstvene tegobe.

Takođe, predviđeno je da se PDV na menstrualne proizvode smanji na 10 odsto, dok bi u toaletima javnih ustanova bili postavljeni aparati sa besplatnim higijenskim ulošcima.

Program predviđa i smanjenje PDV-a na proizvode za bebe i decu do pet godina, ali nije precizirano kolika bi nova poreska stopa iznosila.

Jednake plate i zaštita trudnica

Studentska lista najavljuje i uvođenje jedinstvenih i transparentnih platnih razreda u kolektivnim ugovorima kako bi se sprečile neopravdane razlike u zaradama zaposlenih koji obavljaju isti posao.

Predviđeno je jačanje Inspektorata za rad, kao i strože kažnjavanje rodne, starosne i drugih oblika diskriminacije.

U oblasti zdravstvene zaštite, program predviđa jačanje javnog zdravstva, dostupniju ginekološku i reproduktivnu zaštitu i mere za sprečavanje akušerskog nasilja.

Osoba koju porodilja sama izabere mogla bi besplatno da prisustvuje porođaju, što je još jedna od mera navedenih u programu.

Nasledna prava i besplatna pravna pomoć

U programu se najavljuje pooštravanje kontrole nad odricanjem od nasledstva, kao i kažnjavanje prinude i ucena u naslednim postupcima.

Studentska lista predlaže proširenje besplatne pravne pomoći, dok bi ženama na selu trebalo obezbediti jednak pristup zemljištu, kreditima i javnim fondovima.

Predviđeno je i razvijanje besplatnih javnih usluga, uključujući vrtiće, jaslice, produžene boravke, javni prevoz, domove za stare i pomoć u kući osobama sa teškim invaliditetom.

Strože kazne za nasilje i zaštita žena

Kada je reč o zaštiti žena od nasilja, Studentska lista najavljuje rad na utvrđivanju pravne definicije femicida, odnosno ubistva žene zbog njenog pola.

U programu se predviđa i osnivanje sigurnih kuća sa stabilnim javnim finansiranjem, kao i obezbeđivanje besplatne pravne i psihosocijalne pomoći žrtvama nasilja.

Najavljeno je jačanje policije i odeljenja za borbu protiv trgovine ljudima, pooštravanje kazni za podvođenje, sprečavanje prinudnih i maloletničkih brakova, kao i zabrana konverzivne terapije.