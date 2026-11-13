Lider opozicije Aleksandar Vučić je tokom današnjeg obraćanja javnosti putem Instagrama i Tik-Toka, između ostalog, poručio da će Srpska napredna stranka biti "stub stabilnosti, razuma, dijaloga, poštovanja za sve građane Srbije".

"Danas Srbija čak i ne zna tačno gde, kuda, i kako ide, osim što srlja u neizvesnost i nestabilnost", rekao je Vučić i dodao:

"Što se vaše Srpske napredne stranke tiče, liste Ujedinjena Srbija, mi ćemo biti stub stabilnosti, bićemo stub razuma, bićemo stub dijaloga, i bićemo stub poštovanja za sve građane Srbije. Od vas tražim podršku, da ne zatvarate oči pred stvarima koje su očigledne, da se polako, polako, ali ponovo, počnemo da okupljamo i krenemo do konačne pobede. Živela Srbija!"