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Crna Gora je najbliža članstvu u Evropskoj uniji i, prema proceni Evropske komisije, mogla bi da postane 28. članica Unije 2028. godine. Albanija održava tempo reformi, Moldavija ostvaruje najbolje rezultate, a Ukrajina napreduje uprkos ratu. Sa druge strane, Srbija je zabeležila nazadovanje u temeljnim oblastima, Bosna i Hercegovina se udaljava od evropskog puta, dok Severna Makedonija i dalje ne uspeva da otkloni ključne prepreke. U Gruziji se, prema oceni Brisela, urušava vladavina prava.

To su glavne poruke iz Paketa proširenja EU za 2026. godinu, koji je usvojila Evropska komisija. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos predstavila je ocene za zemlje kandidate, uz poruku da proširenje ostaje važan instrument za jačanje mira, stabilnosti i prosperiteta na evropskom kontinentu. Sličnu poruku uputila je i visoka predstavnica EU za spoljnu politiku Kaja Kalas.

Crna Gora najbliža članstvu, cilj 2028. godina

Crna Gora je, prema rečima Marte Kos, prvi kandidat za koji Evropska komisija od 2011. godine ima priliku da privede pristupne pregovore kraju.

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- Crna Gora je na putu da postane 28. članica EU 2028. godine - rekla je Kos, dodajući da bi Ugovor o pristupanju mogao da bude potpisan na leto naredne godine.

Crna Gora je do sada zatvorila 21 pregovaračko poglavlje, a Evropska komisija ocenjuje da je ispunila uslove za zatvaranje i preostalih poglavlja. Napredak je zabeležen u oblastima vladavine prava, ekonomskog upravljanja, statistike i reforme javne uprave.

Prema proceni Kos, pristupni pregovori mogli bi da budu završeni do kraja ove godine.

Albanija mora da nastavi reforme

Albanija je jedna od zemalja koje najbrže napreduju u procesu pristupanja. Za nešto više od godinu dana otvorila je sve pregovaračkeklastere, ispunila privremena merila u temeljnim oblastima i privremeno zatvorila prva četiri poglavlja.

- To je značajno dostignuće. Albanija mora da održi tempo reformi kako bi napredovala ka zatvaranju preostalih poglavlja - poručila je Kos.

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Naglasila je da u središtu reformi moraju biti vladavina prava, nezavisno pravosuđe, sloboda medija i zaštita osnovnih prava. Dodala je da je za uspeh procesa neophodno uključivanje celog društva i sprovođenje reformi u praksi.

Moldavija najbolji učenik u procesu proširenja

Marta Kos ponovo je pohvalila Moldaviju, koju je ranije nazvala "najboljim učenikom u razredu".

Prema njenim rečima, ta zemlja ostvaruje najbolje rezultate i krupnim koracima napreduje uprkos velikim spoljnim pritiscima.

Evropska komisija ocenila je da je Moldavija ispunila uslove za otvaranje svih preostalih pregovaračkih klastera. Posebno je istaknuta odlučnost u sprovođenju reformi, uključujući proveru integriteta sudija.

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Ipak, pred Moldavijom ostaje zadatak da obezbedi efikasnu primenu zakona i konkretne rezultate u istragama, krivičnom gonjenju i sudskim postupcima u slučajevima korupcije. Među prioritetima su i jačanje ekonomije, otvaranje radnih mesta i energetska bezbednost.

Ukrajina napreduje uprkos ratu

Ukrajina nastavlja da sprovodi reforme i napreduje ka članstvu u EU, iako se nalazi u izuzetno teškim okolnostima zbog ruske agresije.

- Više od četiri godine od početka ruske agresije, Ukrajina je nastavila da sprovodi reforme tokom izveštajnog perioda, a tempo njihovog sprovođenja nedavno je dodatno ubrzan. Ne postoji nijedna druga zemlja na svetu koja napreduje ka članstvu u EU u tako teškim okolnostima - istakla je Kos.

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Evropska komisija očekuje da će do kraja godine biti otvoreni svi preostali pregovarački klasteri. Radna grupa pokrenuta u oktobru trebalo bi da pomogne u sprovođenju ključnih reformi u oblasti vladavine prava i borbe protiv korupcije.

Kos je naglasila da će dalji napredak u tim oblastima biti presudan za nastavak evropskog puta Ukrajine.

Severna Makedonija i dalje čeka otklanjanje blokade

Severna Makedonija je unapredila nivo pripremljenosti za članstvo, ali prepreka u pristupnim pregovorima i dalje postoji.

Kos je navela da je zemlja ubrzala reforme u okviru Plana rasta i radi na usklađivanju sa evropskim zakonodavstvom, ali da se očekuje veći napredak u borbi protiv korupcije i reformi javne uprave.

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Za otvaranje Klastera 1, koji obuhvata temeljne oblasti, Severna Makedonija mora da usvoji ustavne izmene dogovorene sa EU 2022. godine. One se odnose na uključivanje manjina u Ustav.

BiH se udaljava od evropskog puta

Bosna i Hercegovina je, prema oceni Evropske komisije, nazadovala u procesu evropskih integracija.

- U Bosni i Hercegovini primećujemo sve veće udaljavanje od evropskog puta. BiH hitno mora imenovati glavnog pregovarača i usvojiti važne reforme pravosuđa - upozorila je Kos.

Bez tih koraka Evropska komisija ne može Savetu EU da predloži pregovarački okvir. Ipak, nakon izbora BiH ima priliku da obnovi posvećenost reformama i napravi pomak ka otvaranju pristupnih pregovora.

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Srbija ima priliku za novi početak

Srbija je, prema oceni Evropske komisije, među kandidatima sa najvišim stepenom usklađenosti sa zakonodavstvom EU i dobro je pripremljena za jedinstveno tržište i konkurentnost. Međutim, pristupni pregovori su tokom protekle godine bili u zastoju, a zabeleženo je i nazadovanje u temeljnim oblastima.

- Da, Srbija je napravila dodatne korake unazad u oblasti temeljnih prava, posebno kada je reč o slobodi izražavanja, javnoj upravi i akademskim slobodama. Sada ima priliku za novi početak - navela je Kos.

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Dodala je da nova Vlada Srbije može da preokrene negativan trend, ojača demokratske institucije i temeljna prava i preduzme korake neophodne za napredak ka članstvu u EU.

Kos je govorila i o Kosovu, ocenjujući da je Prištini potrebna politička stabilnost kako bi nastavila da napreduje na evropskom putu.