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Beogradski odbor Demokratske stranke (DS) saopštio je danas da je, zbog sumnje u verodostojnost potpisa podrške određenim listama za parlamentarne izbore održane 25. oktobra, pokrenuo inicijativu za preispitivanje tih postupaka.

Sekretar beogradskih Demokrata Bogdan Tatić naveo je u saopštenju da su zbog toga od nekoliko opštinskih uprava grada Beograda zatražili dostavljanje dokumentacije koja je preduslov za prikupljanje potpisa podrške izbornim listama.

Bogdan Tatić - Demokratska stranka Foto: Screenshot

- Mi smo samo zahtevali dostavljanje fotokopija dokumenata koje bi svaka opštinska uprava koja je vršila overu potpisa podrške morala da ima. Takođe smo tražili i podatke o tome gde su i u kom vremenskom periodu bili raspoređeni opštinski overivači što je podatak koji bi svaka opštinska uprava morala da zna zbog evidentiranja radnog vremena overivača i obezbeđivanja drugih zakonom predviđenih uslova - dodao je Tatić.

Poredeći broj prikupljenih potpisa sa brojem osvojenih glasova na određenoj opštini, DS je ocenila da je "posebno zanimljivo" kako su potpise podrške prikupile liste Liberalno zelene stranke, "Ćale ovo je za tebe", Narodna stranka, kao i Stranka rusko-srpskog jedinstva.