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Lider opozicije Aleksandar Vučić govorio je u jučerašnjem obraćanju o planovima novih vlasti, ističući da mu se čini kako prisustvujemo nekom čudnom eksperimentu.

- Gledajući sve oko sebe da prisustvujemo nekom čudnom eksperimentu i da sve što se zbiva nije realan život, već ružan san. Čini mi se kao da se neko zavitlava sa svima nama. Slušajući ideje naših nobelovaca i čitajući tekstove prepune ozbiljnih naslova o tome šta se sve planira. I tako kada čitate jedan medij, shvatićete da ćemo da imamo najjaču vojsku na svetu jer ćemo preko 5 odsto BDP a da ulažemo u našu vojsku. Kako ćemo da imamo lekare u svakom selu? Naravno, i jedno i drugo su ordinarne gluposti i laži - rekao je on.

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