- Gledajući sve oko sebe da prisustvujemo nekom čudnom eksperimentu i da sve što se zbiva nije realan život, već ružan san. Čini mi se kao da se neko zavitlava sa svima nama. Slušajući ideje naših nobelovaca i čitajući tekstove prepune ozbiljnih naslova o tome šta se sve planira. I tako kada čitate jedan medij, shvatićete da ćemo da imamo najjaču vojsku na svetu jer ćemo preko 5 odsto BDP a da ulažemo u našu vojsku. Kako ćemo da imamo lekare u svakom selu? Naravno, i jedno i drugo su ordinarne gluposti i laži - rekao je on.