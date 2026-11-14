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Nova Demokratska stranka Srbije (Novi DSS) danas je izrazila nadu da će nova skupštinska većina imati svest i odgovornost prema činjenici da bi odustajanje od obaveznog vojnog roka direktno uticalo na osetno slabljenje odbrambenih sposobnosti zemlje i snizilo do nedopustivih granica funkciju odvraćanja koju sistem odbrane mora da ispuni.

- Studentski pokret naveo je u svom planu za odbranu da će se uvesti dobrovoljni vojni rok od šest meseci sa oko 3.000 dobrovoljaca koji bi dobijali najmanje 20.000 dinara mesečno, sa radnim stažom i ciljem da barem 25 do 30 odsto njih pređe u profesionalce, te bi aktivna rezerva dobila 3.000 rezervista po stalnom ugovoru, do 45 dana godišnje - podsećaju iz NDSS.

Novi DSS je u saopštenju ukazao na značaj politike koja bi pošla od nužnosti da se Srbija, kao vojno neutralna država, mora oslanjati na sopstvene kapacitete i na koncept totalne odbrane koji ne može postojati bez obaveznog služenja vojske. 

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