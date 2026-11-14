Politika
ANTONELA RIHA PODELILA TVIT O STUDENTSKOJ LISTI: "Ovo je smešno. Zapravo nije"
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Novinarka Antonela Riha reagovala je na društvenoj mreži Iks povodom objave u kojoj se navodi da predstavnici Studentske liste neće davati izjave za medije, već da će se plenum javnosti obraćati putem saopštenja i društvenih mreža.
U objavi, koju prati video-snimak sa natpisom "Bez izjava za medije", navodi se: "Nije vic, nema izjava za medije, plenum će da pošalje saopštenje medijima i oglasi se na društvenim mrežama".
Foto: Printscreen X
Na ovu objavu reagovala je Antonela Riha: "Hajde, saberite se, ovo je smešno. Zapravo, nije".
Kurir.rs
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