Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Novinarka Antonela Riha reagovala je na društvenoj mreži Iks povodom objave u kojoj se navodi da predstavnici Studentske liste neće davati izjave za medije, već da će se plenum javnosti obraćati putem saopštenja i društvenih mreža.

U objavi, koju prati video-snimak sa natpisom "Bez izjava za medije", navodi se: "Nije vic, nema izjava za medije, plenum će da pošalje saopštenje medijima i oglasi se na društvenim mrežama".

Foto: Printscreen X

Na ovu objavu reagovala je Antonela Riha: "Hajde, saberite se, ovo je smešno. Zapravo, nije".