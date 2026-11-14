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Studentska lista (SL) planira da među prvim merama za bolji položaj zaposlenih u Srbiji sprovede departizaciju javnog sektora, preispita zapošljavanje u državnim institucijama i javnim preduzećima, uvede red na tržištu rada i počne pripremu novog zakona o radu, najavljeno je pre nekoliko dana iz SL.

Iako se o nužnosti depolitizacije i departizacije javnog sektora već dugo priča u javnosti, ipak ostaje pitanje kako taj sistemski problem može zaista da bude rešen u praksi, a čini se da Studentska listajedno od glavnih rešenja vidi u transparentnim javnim konkursima i jasnim kriterijumima za zapošljavanje.

Nema nedodirljivih

Advokat i kandidat SL Stefan Stevanović kazao je na konferenciji za novinare SL u Kragujevcu da iako se ta lista zalaže za povećanje zaposlenosti, to ni u kom slučaju ne znači da se zapošljavanje može sprovoditi na osnovu partijske pripadnosti niti podrške Studentskoj listi.

Stefan Stevanović Foto: Ilija Ilić

- Napominjem da sva lica, bez obzira na partijsku pripadnost, koja su zaposlena, a poseduju stručne kvalitete za to, ne treba da brinu. Ali sa druge strane, svi oni koji su zaposleni samo na osnovu partijske knjižice treba da znaju da nema nedodirljivih - rekao je Stevanović i dodao da je partokratija sistemski problem koji zahteva sistemska rešenja:

- Rešavanje takvih problema je veoma složen postupak, ali Studentska lista će se zalagati za, ako ne u potpunosti zabranu partijskog zapošljavanja, onda bar svođenje na onaj minimalni nivo, odnosno nužnost koja se ne može izbeći. S tim što ovde treba praviti razliku. Ne znači da će neko zašto je pripadnik određene političke partije, nebitno koje, da li je to SNS ili je neka druga partija, ako zaista vredi, ako je zaista stručan, to ne znači da će automatski biti onemogućen da bude zaposlen u nekoj javnoj ustanovi ili generalno nekom budžetskom korisniku. Ideja SL jeste da se pre svega zabrani v. d. status rukovodilaca duže od šest meseci, a pre svega da se i za vršioce dužnosti, ali i za direktorske pozicije gleda stručnost, koja bi apsolutno podrazumevala javne konkurse. Javni konkurs bi bio uslov koji ne može biti zaobiđen.

Mario Reljanović: Vraćanje na posao onih koji su otpušteni zbog podrške studentima Budući poslanik SL i stručnjak za radno pravo Mario Reljanović kazao je za Fonet da departizacija podrazumeva vraćanje na posao radnika koji su u prethodne dve godine otpušteni zbog podrške studentskim i građanskim protestima. - Kao i preispitivanje zapošljavanja koje se trenutno odvija u pojedinim državnim institucijama i javnim preduzećima, a koje nije zasnovano na realnim potrebama - rekao je Reljanović.

Ekonomska računica

Profesor u penziji Fakulteta političkih nauka i budući poslanik SL Zoran Stojiljković objašnjava za Kurir da su ne samo stranačko zapošljavanje već i nepotizam bili raširena i duboko ukorenjena praksa, mehanizam za zapošljavanje, ali i za napredovanje, čak i u privatnim kompanijama.

Zoran Stojiljković Foto: Kurir Televizija

- Mora da se izvrši kontrola poslovanja javnog sektora i da se uradi i ekonomska računica: ne samo kako je neko došao na neko radno mesto već i da li je postojala potreba za otvaranjem tog mesta ili zapošljavanjem dodatnog broja ljudi. Ne treba da plašimo ljude nekim radikalnim rezovima ili otkazima, ali ljudi će se ubuduće zapošljavati preko konkursa i prema jasnim kriterijumima. Primera radi, kad vi nekog držite godinama sa ugovorom na određeno ili u v. d. statusu, vi na neki način držite te ljude u strahu da će trpeti konsekvence ako ne rade po vašem nalogu, tako da i to mora da se menja - kaže Stojiljković.

On dodaje da je mentalitet jednog dela našeg naroda da misli da će mu "lepljenje stranačkih plakata doneti posao u Opštini".

- Zapošljavanje će se vršiti na osnovu realnih kompetencija i kvalifikacija. Ljudi ne treba da se plaše nekakvog revanšizma, jednostavno pozicije se neće više dobijati na osnovnu lojalnosti nekoj partiji, već struke i ljudi će morati da dolaze na posao i da rade ono što realno znaju.

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