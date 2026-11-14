Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski podsetila je na predlog koji je dana u prethodnom mandatu kada je bila ministarka za brigu o porodici, a što od tadašnje opozicije nije prihvaćeno.

"U prethodnom mandatu bila sam ministar za brigu o porodici. Tada sam predložila povratak đačkih uniformi u škole, kako se deca ne bi razlikovala po garderobi koju nose, već po tome kakvi su kao drugari, đaci, karakteri. Reakcije jednog dela tadašnje opozicione javnosti bile su burne u strahu da uniforme mogu biti u bojama srpske zastave. Argument koji su najčešće iznosili je da ne može škola nametati šta će dete da obuče, već o tome odluku donose roditelji", navodi Đurđević Stamenkovski i dodaje: