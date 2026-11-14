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Lider opozicije Aleksandar Vučić govorio je u Dnevniku na Televiziji Pink o konstituisanjem nove Narodne skupštine ali i drugim aktuelnim dešavanjima.

- Očekujem konstituisanje Skupštine, tačke dnevnog reda koje se tiču pre svega verifikacije mandata, zatim izbora predsednika i potpredsednika Narodne skupštine. Očekujem da će da prave cirkus sa dovođenjem ljudi na galeriju, pošto su to već najavili. Ništa neuobičajeno. Cirkus očekujem zato što goste pozivate na izbor vlade, i to je svečani trenutak. Tada pozivate i diplomatski kor, članove porodica premijera i najviših državnih funkcionera, predstavnike Srpske pravoslavne crkve i svih ostalih verskih zajednica. A na verifikaciju mandata, tako nešto nikada ne radite. Ne očekujem ni mogućnost potencijalnog dogovora oko potpredsedničkih mesta, jer su oni odbili dogovor. Oni misle da imaju pravo da kažu da neće da prihvate nekog kandidata sa naše liste jer im se on ne dopada. A kada govorite o stručnosti, mi ćemo izaći sa kandidatom za predsednika Narodne skupštine, to je Radenović, jer stalno pričaju o stručnosti. Oni će da kandiduju ovu srednjoškolsku nastavnicu, gospođu Šćepanović, ako se ne varam, iz Filološke gimnazije. A mi ćemo da kandidujemo čoveka koji ima više naučnih radova nego svih nas 249 zajedno u Narodnoj skupštini. Dakle, kad je reč o stručnosti, kad je reč o toleranciji, o trpeljivosti, strpljenju, Stojan Radenović je nesumnjivo broj 1. I cela Srbija će moći da vidi da nikada nije bilo reči o stručnosti, i da nikada stručnost nije bila najvažnija, već da su neki drugi kriterijumi bili mnogo važniji. I nemamo ništa protiv, to je politika, to je u redu, kao što je politika uvek bila da se sa opozicijom dogovara koliko će odbora da ima. To su uvek bili neki tehnički detalji od kojih mi građani nismo znali. Mi smo to, ja sam 1993. godine kao najmlađi narodni poslanik ušao u Skupštinu, i sedeo sam pored profesora Dimitrijevića, Steva Dragičića, i ja. I mi smo tada, iako smo bili manjina, ali dogovarali sve. Uvek su to svađe, natezanja, ali razgovori na osnovu kojih dođete do nekog kompromisa, koliko potpredsednika, koliko ljudi, u koji odbor, ko će da vodi koji odbor, i tako dalje. I nikada ne možete vi da određujete nekome iz druge političke partije ko će njega da predstavlja.

- Mi ćemo, naravno, da se borimo ne za svoja prava, već za prava građana Srbije. Biće teško. Na sednici poslaničke grupe izabran za šefa poslaničke grupe. Da li će se ona zvati "Ujedinjena Srbija", "Srbija protiv terora", ili će biti neki treći naziv, to ćemo tek da donesemo odluku u ponedeljak ili u utorak ujutru. Ali ću biti tamo i bar neko vreme biću šef poslaničke grupe. Da li ću to moći da izdržim neko duže vreme ili ne, ali neko prvo vreme biću šef poslaničke grupe. Što se tiče našeg nastupa, mi ćemo se ponašati pristojno, civilizovano, bićemo onakvi kakvi jesmo, ali borbeni, i zastupaćemo interese svih građana Srbije. I zastupaćemo interese slobodne i slobodarske Srbije.

- O rada socijalne politike, dakle, tu će biti najveće povećanje, ali penzioneri 7,5% i te će penzije dobiti pre Badnjeg dana, dakle decembarske penzije, i to ćemo mi isplatiti, jer sam sasvim gotovo uveren da oni vladu do tada neće formirati i ljudi za to ne moraju da brinu. A šta će biti tamo od februara, marta, aprila, siguran sam da neće biti loših stvari, nema potrebe za dizanjem panike oko gasa, jer sam siguran da će ruski partneri držati istu cenu gasa i omogućiti ga do kraja marta.

- Hapsili su od 22 tetkice ili spremačice u Novom Sadu do ljudi za koje nemaju pojma zašto su ih hapsili, osim što su držali moju sliku. Pojma nemaju zašto su ih hapsili. Evo ja da vas pitam zašto je uhapšen Žmirić? Zašto je određena trojka za Marka Kričaka, što neretko nepravilno kažemo Krička, dakle, a on suspendovan? A trojka vam je da može da ponovi krivično delo. Kako može da ga ponovi kad ga je već direktor policije suspendovao? I milion takvih nelogičnosti. Hapsili su ljude koji su bili napadani samo da bi se nekome dodvorili. Upadali su i hapsili čoveka i privodili, pretresali kuću, stan, zato što je imao stativ kamere, inače je kamerman, zato što su izmislili da je to mitraljez. To su radili u Niškoj televiziji. I hiljade takvih primera.

- Odatle sve laži o tome da ću da bežim, odatle sve laži o tome da ćemo da pokrademo izbore, odatle sve laži da nećemo da priznamo izborne rezultate, odatle sve laži o navodnim državnim udarima. Da će biti 25., ali se naprasno odlučilo da ne bude državni udar 25. uveče. Je l' vi stvarno mislite da sam mogao da vas lažem da zvučnog topa nije bilo? Naravno da ga nije bilo. Lagali su sve vreme. Nego što oni misle da silom svojih laži nešto može da opstane u pravnom prometu. Ne može. Možete neko vreme da lažete. Na kraju se sve sazna. Kao što ste se pitali zašto negde neko, neko, nešto prati, zašto ne znam bi ja, pa prati zbog Maršalskog i ostalih. Samo ne znam zašto BIA nije uradila posao i zašto mnogi drugi nisu bili uhapšeni koji su radili najprljaviji posao rušenja ove države i ustavnog poretka ove zemlje. Ponekad mi stvarno dođe da se uštinem, jer ne mogu da verujem šta smo sebi uradili. Ne zato što je meni žao zbog vlasti, ja sam naučio, i više sam vremena proveo u opoziciji nego na vlasti. I dobro se snalazim u opoziciji, nikakav problem nemam. Žao mi je zemlje. Žao mi je svega onoga što smo radili, uradili.

- Nesigurnost i nestabilnost su dve ključne reči, uz teror. Dakle, to su tri ključne reči za prethodnih 20 dana. Kapital i ekonomija to prepoznaju uvek. Ekonomija vam je uvek, makar delimično, psihologija. To ljudi vide. Vi nemate pozive na mir i stabilnost. Nema nikoga ko sme nešto da kaže, ko sme nešto da pisne. Pa vama naredbe o funkcionisanju države dolaze iz parka. One se okupe u parku i izdiktiraju ko mora da podnese ostavku, ko mora da bude smenjen, i ako taj nije smenjen i nije podneo ostavku, čeka ga linč. Čeka ga prvo javni linč, pa onda sve drugo. A ako nisi dovoljno poslušan u medijima, onda će da ti traže dosijea. Onda će da traže 50 dosijea. Nemojte se ljutiti, ja neću biti oštar da ne bih ugrozio poziciju televizije Pink. Nemojte da se ljutite, ali to... I neću izgovoriti tu reč. To ni '43. u Srbiji nije bilo. Ni oni koji su tada upravljali Beogradom to nisu tražili od novinara Radio Beograda. A znate koju bih instituciju iskoristio da upotrebim, ali neću zbog vas, da vas ne bih doveo u tešku poziciju.

- Ali želim sledeću stvar da vam kažem, oni su to skidali sa ChatGPT-a, ono što bi ljudima moglo da se dopadne. Međutim, samo jednu stvar nisu uračunali, zašto nikada nisam želeo da dozvolim različite stope za PDV i mnogo izuzetaka za PDV. Za uloške za žene nema PDV-a, biće jeftiniji. A onda ćete morati i hranu za decu, hranu za bebe. Onda ćete morati i hranu za kučiće, i hranu za mačiće. A onda ćete morati i za autobuse i trolejbuse. I onda više nikada nećete imati PDV, i više nikada nećete imati fiskalni sistem čist i uređen. I verujte mi, ovo što vam ja govorim, ovo zna i Šoškić, ali neće ni da ga pitaju. To što ja mislim o njemu u moralnom smislu, to je druga stvar. Ali postoje neki ljudi kod njih koji nešto znaju, koji znaju šta je država. A ovo, ChatGPT država, a mi ćemo u svakom selu da imamo lekara? Stvarno? 10 milijardi ćete da izdvojite? Pošto to ne može bez tih para. Dobro, možda ne znaju koliko treba. Ne, oni ne znaju ništa od toga. I to što čitam sad po ovim medijima, preletačima raznim, koji bi nešto da nas upoznaju, šta će da bude, to su sve besmislice, neistine i čiste laži, zato što su te stvari nemoguće. Dakle, neko mora da nam kaže a odakle taj novac? Dakle, vi imate dve strane budžeta. Jedno su rashodi, drugo su prihodi. Ono gde su naši ljudi grešili, gradonačelnici i ostali, bahati i arogantni, oni podignu rashode da bi se svima dodvorili. I kažu, i nas lažu kako će im prihodi biti ovoliki. Neće. Rashodi im odu u nebo, prihodi budu mali, a onda ajde Beograde, ajde državo, pomaži, da bismo mi mogli ove naše rupe da popunimo. Dakle, kad imate, kad kažete da ćete da trošite ogroman novac za nešto, morate da nam kažete odakle ćete to da dobijete.

- A ne da nam govorite "mi ćemo 5% BDP-a za odbranu". Ja sam video da imaju veoma dobru saradnju sa Aljbinom Kurtijem, što ste mogli da vidite iz prijema kod vladike Teodosija u Gračanici. Ja godinama ne mogu da uđem na Kosovo i Metohiju. Pošto su oni rekli da nisu ušli kao predstavnici studentske liste ili političari, nego kao građani. Pa su onda izdali saopštenje da je Teodosije primio studentsku listu. Znali su oni dobro i zato su i dobili dozvolu, baš zato što su znali. Recimo, niko iz moje porodice ne može ni privatno da uđe, zato što Aljbin Kurti to ne dozvoljava. A njima dozvoljava. Tako da, samo neka ljudi razmisle zašto njima dozvoljava, i zašto ih Rašić onoliko hvali. Ja ovo sve govorim ne da bih uznemirio ljude, dovoljno sam sam uznemiren neznanjem, neodgovornošću, neozbiljnošću, i svim onim što rade. Posebno terorom. Jer mi je teško da zamislim da neko bude uhapšen zbog toga što i dalje postoji divlja deponija, kao da ne postoji u 90% opština u Srbiji. I zbog toga žena bude uhapšena samo zato što im je odbrusila onim kriminalcima koji su upali u Skupštinu grada Smedereva i rekla da neće po njihovom nalogu, da podnese ostavku. I isti je slučaj i sa mnogim drugim ljudima koji su uhapšeni, a da niko ne zna zašto su uhapšeni. Ali to maltretiranje, to iživljavanje nad ljudima je za mene neverovatno. Kao i to sladostrasno medijsko dodvoravanje, u kojem vam kažu:to vam je kao kad kažu "milijarde su našli nekom Orbanovom". Nemojte da lažete. Našli milijarde, ali u forintama.

- Dakle, samo hoću da vam kažem, našli sakriveno po celoj Mađarskoj, ne znam, 4-5 miliona evra ili tako nešto, a napišu vam milijarde. To vam je kao priča o poštanskoj štedionici. ovde milijarda je nestala, i onda problemi sa poštanskom štedionicom. Milijarda je ništa za poštansku štedionicu, to je 9 miliona evra za isplatu penzija, ali oni to ne znaju. Kao što su lagali za Alta banku da je neko vukao u kamionu 450 miliona evra i tako dalje, a onda se ispostavilo da je to sve laž. Dakle, ali naravno, u laži jesu kratke noge, ali se stvara loša klima, loša atmosfera, i onda više ne možete da razlikujete istinu od laži, i bezbroj problema. Dobro je dok su ljudi zabrinuti, neće biti dobro u februaru i martu kad ljudi postanu besni. Dakle, videćemo još ko će da bude i predsednik vlade. Pominje se da će biti Branko Milutinović iz Nordeusa, planiraju ga za premijera, ne znam da li ste čuli tu informaciju. Zamislite kakav bi to, kakav bi to apsurd bio.

- Dakle, novcem možete da kupite poziciju predsednika vlade, ali da pri tome ne platite porez u Srbiji. Kada je prodao svoju firmu Amerikancima, platio je porez u Irskoj, a ne u Srbiji. Ali ne verujem da, ne verujem da će sebe da ruše na takav način, jer oni su uglavnom anarhističko-marksistički orijentisani, oni vole samoupravljanje, oni vole da glume pravdoljubivost i tako dalje. Sumnjam da bi postavljali jednog od najvećih tajkuna na takvo mesto. Dobro, videćemo. Ali ne znam kada će izaći, zato što ni mi zapravo ne znamo, mi zapravo ništa ne znamo.

- Kad prekidate sa Izraelom, znači da ćete imati veliki znak pitanja u saradnji sa Amerikom. Samo to ljudi treba da znaju. Jer Amerikanci uvek prate i to znam iz razgovora sa Markom Rubijem i sa gospodinom Trampom. Uvek prate kakav vam je odnos prema Izraelu. A ja se nadam da će oni nastaviti strateški dijalog jer je to važno za našu zemlju. Ja im želim uspeh, a ne neuspeh. Ali kada neko žuri i kada govori ono što misli da se ljudima dopada, ne razmišljajući o sudbini zemlje i ne razumevajući da je njegova odgovornost neuporedivo veća kada upravlja zemljom, onda smo u problemu. Videćemo kako će to da izgleda. To nisu više pitanja za mene. Mi ćemo biti izvor stabilnosti u parlamentu, bićemo glas slobodne Srbije, glas Srbije kojoj ne naređuje tajna društva, ni plenumi, ni sekte, niti bilo ko drugi. Bićemo ljudi koji se vezuju za svoj narod, narodne probleme. I ono što je meni važno da kažem. biće strahovito mnogo promena i u našoj stranci, ali i u širokom frontu i pokretu koji ćemo da pokušamo da zajednički generišemo i da okupljamo ljude i različitih uverenja, ne bismo li mogli da se u narednih 2 ili 3 godine izborimo za slobodu. Kada govorimo o promenama, biće promena i u stranačkoj organizaciji. Neki su radili dobro, većina loše. Mnogi su se bavili biznisom. Oni koji nisu, imaće svoje mesto. Ali, u svakom slučaju, mnogo toga ćemo da menjamo i pokušaćemo da prikažemo lica mlađih ljudi, stručnih, ozbiljnih, ali ne da ih sakrivamo, već da ih pokazujemo.

- Te ljude ćemo da uključujemo što je moguće više, da promenimo krv, da pokažemo da smo spremni sebe da menjamo, da smo spremni da prihvatimo i analiziramo i sopstvene greške, i da ne svodimo sve na to: "ovo nam je uradila Meta", "ovo nam je uradio taj i taj". Šta god da se dogodilo, kako god da se dogodilo, i bez obzira na ujedinjavanje svih, levih, desnih, ovakvih i onakvih, ništa tu nije važno. Mi moramo da budemo pošteni prema sebi, fer prema sebi, da sagledamo greške, da ih ispravimo, i da se izborimo za nešto drugo. Dakle, mi u Skupštini nećemo da bacamo petarde, nećemo da gađamo nikoga, dostojanstveno ćemo da se ponašamo, ali ćemo se snažno boriti za Srbiju i snažno ćemo se boriti za svoje političke stavove. Ljudi iz policije i vojske, svih 12 ljudi, su znali za moj stav, da ću da priznam izborni rezultat ukoliko izgubim. To mi je bila prva rečenica koju sam izgovorio. I svi oni znaju da sve što ovi govore lažu, ali su sve vreme lagali. I te će laži prestati onog sekunda kada ljudi se budu zapitali: čekajte, a šta smo mi to sebi uradili? Je l' moguće da smo im poverovali u svaku laž? Je l' moguće da su nam stvorili takvu atmosferu da možemo da im poverujemo u svaku laž? I to će se dogoditi za nekih 6 do 9 meseci. Ja znam kako ta konjunktura ide, znam kako ide oduševljenje, kako idu psovke, jer sad vam mediji puštaju: "Strašna akcija u Novom Sadu protiv korumpiranih", tih i tih. Svaki dan? Samo slušajte. To je bilo juče ili prekjuče, na naslovnoj strani. Naravno da loše spavam i da se mučim, sve je kao noćna mora. I ja pogledam da vidim predmet. Njih 8, 9, njih osmoro-devetoro su uhapsili za vrednost predmeta od 26.000 evra. Pritom, ja ne kažem da su oni ukrali te pare, nego jesu li ili nisu baš namenski to potrošili ili nisu. I napravili ste taj spektakl zbog 2.000 evra. I ispričali otprilike kao da su pokrali ili opljačkali i zauzeli televiziju Pink. A što niko nije uhapšen koji je upao u televiziju Informer? Što ste lagali da je tamo bio neki "Vučićevićev telohranitelj", upoređujući neku sliku i lažući da je to taj, objašnjavajući čak da je bio neki od mojih telohranitelja, koji naravno da nije bio. A što to radite svaki put? A što niste uhapsili te ljude? Što niste tu bandu pohapsili? Što ne hapsite kriminalce koji otimaju pare ljudima u Beogradu, Novom Sadu i svim većim gradovima Srbije? Jer sve to imate, i preko VTK i na sve moguće načine, svi znate ko to radi. A znate ko vam se direktno sa telefonskih linija uključuje iz Crne Gore? Ko? Da otima pare. Znaju oni, najviši funkcioneri i najbliži Zvicerovi ljudi. Ne da je dozvoljeno, nego najveći deo ljudi plaća. U takvoj državi živimo. A ja sam ponosan što sam slobodan čovek i što ne plaćam reket nikome. Nisam hteo da ga plaćam ni Milovanu Brkiću, ni N1, niti ću da ga plaćam Prvoj televiziji, ni RTS-u.

- SA RTS-a me nisu zvali i ne moraju ni da me zovu, to će biti jedan od razloga za prve velike proteste. Sačekaćemo malo, 20 dana je tek prošlo, od prvog dana imaju punu vlast, punu vlast u svom krugu. Kažu da nemaju još uvek poluge vlasti, i onda se oglašavaju na društvenim mrežama. To što oni nemaju poluge vlasti, to je da vas zavaraju. I to je da im vi to ponavljate. Oni u čemu nemaju pune poluge vlasti? Samo mi to recite. Je l' određuju koje će televizije da gase ono što nikada niko nije radio u ovoj zemlji u poslednjih 20 godina? Je l' određuju kakva se politika vodi u Ministarstvu spoljnih poslova? Apsolutno. Je l' određuju sve u policiji? Poslali su čoveka iz Višeg suda da ode da određuje ko će da bude zamenjen i ko će da bude u beogradskoj policiji, ko će da bude ovde, ko će da bude onde. Sve rade u policiji. Kako god da okrenete.

- Na kom polju? Na kom polju tačno? U energetici? Upali su vam i u Kolubaru, upali su svuda, u sve institucije, rade šta hoće, divlja banda kako hoće, baš ih briga za sve. I šta s tim? Nikom ništa. Ja vas sad pitam gde tačno nemaju svu vlast? Dakle, imaju svu vlast. Uživaju u tome. Uživaju u tome ne da naprave mir i stabilnost, već da šikaniraju i maltretiraju sve koji drugačije misle. Znate, ja ovo ne govorim zbog toga što će mi ovo doneti poene. Izbori su završeni. I ja znam da je veći broj ljudi u ovom trenutku koji me psuje od onih koji me vole i hvale. Ja ovo govorim zbog istorije. Ući će u istoriju da je jedan čovek imao hrabrosti da se suprotstavi teroru, da se suprotstavi razaranju svoje zemlje, jer ja sam gradio ovu zemlju, gradio puteve, gradio pruge, gradio naučno-tehnološke parkove, podizao plate i penzije. Ove uvećane penzije, to su naše penzije, to smo mi uspeli našim ekonomskim rastom da obezbedimo, ne neki drugi. Mi. I to što dobijete 1. do 5. januara, dobićete od nas, ne od njih, poštovani penzioneri. A onda ćemo da vidimo kako će to 2 puta godišnje da vam uvećavaju penzije i da li će to da ide 5 plus 5% ili će to da ide 1 plus 2%. I kada gledam sve to što se dešava, veoma mi je žao, veoma mi je teško, ali to nije kraj, to je demokratija. Ja demokratiju poštujem, demokratija je najbolji oblik političkog režima koji poznajemo. Uvek sam to činio, priznavao sam rezultate i kada sam gubio sa 0:3, a ne mnogo ubedljivije, ali umeo da se posvetim analizi sopstvenih grešaka, da ih ispravljam. Ali ima i stvari na koje nismo mogli da utičemo. Ali ne želim da se vadim i ne želim da sebi pronalazim izgovore, jer to je uvek lako. Želim pre svega sebe da kritikujem. Ne mogu sebi da zamerim marljivost i posvećenost, radio sam danonoćno, nisam išao ni na odmor, nigde. Očigledno je da sam napravio značajne političke greške, i time ću se baviti u budućnosti, ali je bilo i onih stvari na koje jednostavno nismo mogli da utičemo, prevelika je sila udarila, ogroman novac, toliko su para imali, oni su delili po 10.000 dinara ljudima na kutijama, plus po 3.000 ono što je država davala. Mi te pare nemamo, velike sile to mogu da plate, mi to jednostavno nismo mogli.

- Idu tragom onoga što smo radili, da se stalno uvećava broj inovativnih lekova i naravno slanje dece u inostranstvo za ono što mi ovde nemamo. Ali mi ćemo uskoro završiti i to smo mi uradili i Tiršovu i GAK, ginekološko-akušersku kliniku i počinje u Nišu takođe porodilište da se radi i gradi. Dakle, mnogo, mnogo stvari smo tu uradili i tek će biti završeno, tako da će ljudi videti određeni napredak. A ja se plašim, pošto sam čuo koji im je kandidat za zdravstvo, ti ljudi nisu iz zdravstva. Jedno je teorija da odete da pričate na televiziji, a drugo je stvarni sistem. Plašim se da će mnogo manje da znaju od naših ljudi, iako bih voleo da to bude obrnuto. Oni hoće da smenjuju sve i načelnike odeljenja i sve ljude. Nikakav problem, mogu. Dakle, mislim da ljudi sve razumeju. I u budućnosti nama neće biti potrebna osveta za teror kroz koji danas prolazimo, nama će biti potrebno da ujedinjujemo Srbiju, nama će biti potrebno da Srbiju ponovo učinimo normalnom zemljom u kojoj će svi biti zadovoljni i srećni, u kojoj će svi imati pravo na slobodu govora, slobodu izražavanja, slobodu okupljanja i sve ostalo.