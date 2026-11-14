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Više javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu demantovalo je danas da prisluškuje građane koji su se žalili na tegobe zbog navodne upotrebe zvučnog topa i navelo smatra da je autor zlonamerno izneo neistine, "u cilju targetiranja VJT u Beogradu i glavnog javnog tužioca".

VJT u saopštenju navodi da su u tekstu pod nazivom "Tužilac Nenad Stefanović i zvučni top: Tvrdi da za ovaj slučaj nema dokaza, ali ipak prisluškuje 154 građana koji su se žalili na tegobe", koji je danas objavljen na portalu Nova.rs izneti netačni navodi da je VJT u Beogradu "naložilo BIA prisluškivanje 154 građana koji su dali izjave o upotrebi zvučnog topa".

"VJT u Beogradu u konkretnom slučaju nije naložilo, niti je predložilo sudu da naredi bilo kakve mere, pa ni da BIA 'prisluškuje' 154 građana", ističe se u saopštenju.

Dodaje se da će ovaj slučaj biti obrazložen u odgovoru na Izveštaj Komisije Vrhovnog javnog tužilaštva od 10. novembra 2026. godine, koji je u pripremi.