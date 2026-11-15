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Lider opozicije Aleksandar Vučić govorio je juče o velikoj akciji mađarskih vlasti kada je pronađeno više milijardi forinti, koji navodno pripadaju Miklošu Sestaku, bivšem ministru i saradniku Viktora Orbana.

Podsećamo, mađarske vlasti su gomile keša pronašle zakopane u šumama, napuštenim poljoprivrednim objektima i na drugim mestima širom zemlje.

Vučić je skrenuo pažnju da su nađene milijarde, ali forinti.

- Nemojte da lažete. Našli milijarde, ali u forintama. Dakle, samo hoću da vam kažem, našli sakriveno po celoj Mađarskoj, ne znam, 4-5 miliona evra ili tako nešto, a napišu vam milijarde - rekao je on.

Dodaje da ga je to podsetilo na priču o Poštanskoj štedionici.

- Ovde milijarda nestala, i onda problemi sa poštanskom štedionicom. Milijarda je ništa za Poštansku štedionicu, to je 9 miliona evra za isplatu penzija, ali oni to ne znaju. Kao što su lagali za Alta banku da je neko vukao u kamionu 450 miliona evra i tako dalje, a onda se ispostavilo da je to sve laž - kazao je Vučić.

On je upozorio da takve informacije, iako se kasnije pokažu kao netačne, stvaraju lošu klimu i atmosferu u društvu, zbog čega građani sve teže mogu da razlikuju istinu od laži.

- U laži jesu kratke noge, ali se stvara loša klima, loša atmosfera, i onda više ne možete da razlikujete istinu od laži, i bezbroj problema. Dobro je dok su ljudi zabrinuti, neće biti dobro u februaru i martu kad ljudi postanu besni - zaključio je Vučić.

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