VUČIĆ O OGROMNIM SVOTAMA NOVCA PRONAĐENIM U ŠUMAMA U MAĐARSKOJ: Nemojte da lažete! Našli milijarde, ali u forintama... Podseća na priču o Poštanskoj štedionici
- Vučić je komentarisao mađarsku akciju i tvrdio da su pronađene milijarde forinti, a ne evra, kako se navodilo.
- Povezao je taj slučaj sa navodnim lažima o Poštanskoj štedionici i Alta banci, uz poruku da takve priče stvaraju lošu atmosferu.
- Upozorio je da građani zbog toga sve teže razlikuju istinu od laži, što može dodatno da pojača nezadovoljstvo.
Lider opozicije Aleksandar Vučić govorio je juče o velikoj akciji mađarskih vlasti kada je pronađeno više milijardi forinti, koji navodno pripadaju Miklošu Sestaku, bivšem ministru i saradniku Viktora Orbana.
Podsećamo, mađarske vlasti su gomile keša pronašle zakopane u šumama, napuštenim poljoprivrednim objektima i na drugim mestima širom zemlje.
Vučić je skrenuo pažnju da su nađene milijarde, ali forinti.
- Nemojte da lažete. Našli milijarde, ali u forintama. Dakle, samo hoću da vam kažem, našli sakriveno po celoj Mađarskoj, ne znam, 4-5 miliona evra ili tako nešto, a napišu vam milijarde - rekao je on.
Dodaje da ga je to podsetilo na priču o Poštanskoj štedionici.
- Ovde milijarda nestala, i onda problemi sa poštanskom štedionicom. Milijarda je ništa za Poštansku štedionicu, to je 9 miliona evra za isplatu penzija, ali oni to ne znaju. Kao što su lagali za Alta banku da je neko vukao u kamionu 450 miliona evra i tako dalje, a onda se ispostavilo da je to sve laž - kazao je Vučić.
On je upozorio da takve informacije, iako se kasnije pokažu kao netačne, stvaraju lošu klimu i atmosferu u društvu, zbog čega građani sve teže mogu da razlikuju istinu od laži.
- U laži jesu kratke noge, ali se stvara loša klima, loša atmosfera, i onda više ne možete da razlikujete istinu od laži, i bezbroj problema. Dobro je dok su ljudi zabrinuti, neće biti dobro u februaru i martu kad ljudi postanu besni - zaključio je Vučić.