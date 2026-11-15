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- Obećali su malo rada i mnogo bolji život. Stvarnost će se poigrati sa svima nama, ali i sa našom zemljom. Uveren sam da samo težak i naporan rad donose rezultate, poručio je lider srpske parlamentarne opozicije Aleksandar Vučić.

Oglasivši se snimkom na svom Instagram nalogu naglasio je da je on obećavao bolji život ali uz težak i naporan rad dodavši da je time očigledno naneo štetu svojoj listi Ujedinjena Srbija.

Vučić je na snimku rekao sledeće:

- Studentska blokaderska lista je obećavala divne stvari za građane, i ja sam verovatno napravio veliku grešku i time oštetio listu Ujedinjene Srbije. Oni su obećavali: "malo rada", "mnogo bolji život", "divan život", skraćenje radne nedelje na 4 radna dana, radnih sati svega 7 po danu, ukupno 28 nedeljno, uz sva moguća "prava" bez gotovo ikakvih obaveza i odgovornosti.

Foto: TikTok Printscreen

- Dakle, smanjenje sa 40 radnih sati nedeljno na 28, a život mnogo bolji. Ja to nisam radio. Ja sam obećavao bolji život, ali težak i naporan rad. Obećavao sam 40 sati teškog i napornog rada, sigurno da je ljudima lakše i lepše da prihvate 28 sati nego 40 da rade, a još kad znaju da će da žive bolje, utoliko lakše. Sve ovo sam ispričao zato što sam siguran da će ovo svoje ključno obećanje, studentska lista, ispuniti u najkraćem mogućem roku, omogućiti ljudima lagodan i bolji život.

- A ipak, kao neko ko zna šta je država, nadam se da će se malo uozbiljiti i izviniti građanima zbog laži koje su iznosili. I da neće tako olako kretati, ne u populističke, već u mere koje će nas dovesti do razaranja industrije, do smanjenja radnih mesta, do mnogo veće stope nezaposlenosti, i neko mora odgovorno da se ponaša.

- U svakom slučaju, znam da sam oštetio listu Ujedinjena Srbija, ali takođe znam da sam govorio istinu. A da li su oni govorili istinu ili vas obmanjivali, poštovani građani, uskoro ćete da vidite. Ja sam siguran da su vas obmanuli. Ili će vas lagati da će da uvedu četvorodnevnu radnu nedelju, ili će vas lagati da ćete, kada to urade, uspeti da živite bolje.

- I za kraj, o svemu ovome razgovarao sam sa čovekom koji je više puta bio ministar u jednoj zapadnoj vladi, i on mi je rekao: "Vi Srbi, kao i Jugosloveni, uvek morate nešto da izmislite što niko drugi na svetu nije izmislio. " I, naravno, uvek vam taj eksperiment propadne, ali iznova i iznova vi se nadate i verujete da je to moguće.

- Ja verujem u stvarnost, verujem u realan život. Verujem u rad, a ne u nerad, i verujem da će na kraju rad, ozbiljnost i odgovornost da pobede, zaključio je Vučić.