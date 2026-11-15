Slušaj vest

Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić ocenio je da Studentska lista pobedu na izborima ne duguje nikome, jer "podrška spolja, i sa očekivanih ili neočekivanih adresa, nije došla".

- Tako da je ovo jedna autentična pobeda i niko nema sada kredit, bilo u Briselu, Vašingtonu, Moskvi ili Pekingu, da sada naplaćuje nešto Studentskoj listi. E sad, činjenica je da su tokom čitave kampanje pitanja spoljne politike bila apsolutno marginalizovana. Dakle, radilo se apsolutno na toj unutrašnjoj konsolidaciji i to je činjenica i sada. I ja lično mislim, i čak bih se usudio da preporučim Studentskoj listi da izbegava mnogo pitanja spoljne politike, imajući u vidu da su to pitanja gde se taj heterogeni pokret najlakše može da cepa - navodi Jakšić.

Dodaje da bi Studentska lista ta pitanja trebalo da izbegava i u narednih godinu dana, "jer znamo da su različiti odnosi prema Rusiji, Evropskoj uniji, regionu, i to su jako osetljiva pitanja".

Foto: Ilija Ilić

- To je način da se i narednih godinu dana, dok ne dođe do unutrašnje konsolidacije, izbegavaju ta pitanja, a to onda znači da ne treba očekivati ni na kraći ni na srednji rok da će se bitno menjati spoljna politika Srbije i njene nove vlasti - navodi Jakšić.

Za sada bez kontakta s Kinezima

O susretima predstavnika Studentske liste sa diplomatama Amerike, Rusije, Italije i Kanade u Srbiji, kaže da je simptomatično to što su izostali zvanični kontakti sa Kinezima.

- To je jedina od četiri stolice koja sada nije privučena tom diplomatskom stolu - ocenjuje i dodaje da, iako su Kinezi među prvima rekli da će sarađivati sa novim vlastima, "simptomatično je izostala čestitka predsednika Sija".

- Predsednik Si i Donald Tramp su jedina dvojica važnih državnika koji nisu uputili čestitku Studentskoj listi. Čini mi se, ako ćemo da krenemo od Kineza, do objašnjenja tog nekog relativnog zahlađenja, ili nedostatka čak i ovih protokolarnih čestitki, da se krije u onom zahtevu i najavi Studentske liste da će se zahtevati revizija svih onih državnih tajnih ugovora koje je Srbija potpisala sa Kinom i koji su, kao što znamo ili naslućujemo, bili veliki izvori korupcije ovde - ocenjuje Jakšić.

Podseća da je Studentska lista zahtevala i da svi budući dogovori i sporazumi sa Kinom budu podvrgnuti strogim pravilima i zakonima države Srbije, kako u pogledu ekologije, tako i prava radnika.

Foto: Printscreen/Facebook

- Čini mi se, utisak je ličan, da Kinezi još nemaju i da tek pripremaju odgovor na taj zahtev Studentske liste, jer njima jeste stalo da nastave saradnju, kao što je i nama stalo, ali pod tim novim uslovima, i to sada očigledno da se u Pekingu treba preformulisati, i zato čekamo, i zato nema tog nekog zvaničnog kontakta - navodi.

Ko je kad čestitao Studentskoj listi?

Komentarišući ko je i kada čestitao Studentskoj listi na pobedi na vanrednim parlamentarnim izborima, kaže da i to daje neke nagoveštaje budućeg odnosa, mada ne znači i dramatične promene i zaokrete.

Podseća da je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen čestitala Studentskoj listi već 26. oktobra, dan posle izbora, dok je komesarka za proširenje čestitku uputila još iste večeri. Nemački kancelar Fridrih Merc čestitao je ubrzo, dok je francuskom predsedniku Emanuelu Makronu trebalo pet dana. Jakšić ocenjuje da je on možda imao neki zazor, imajući u vidu njegovu bliskost sa Aleksandrom Vučićem. I čestitka iz SAD stigla je posle pet dana.

Smatra da bi bilo dobro intenzivirati saradnju sa EU, "jer, ukoliko hoćete da obnavljate demokratiju i pravite pravnu državu, onda je Brisel jedina od ove tzv. četiri stolice u kojem možete da imate iskrenog partnera".

Foto: Ilija Ilić

- Dakle, demokratija ne može da se obnavlja u saradnji sa administracijom Donalda Trampa, naravno, još manje Vladimira Putina ili Si Đinpinga. Dakle, ovo vam je prirodna adresa da se obratite Evropskoj uniji. E sad, ona faktički ne predstavlja zaokret, jer znamo da je nominalno i Vučićev režim govorio o posvećenosti Evropskoj uniji kao geostrateškom opredeljenju Srbije, ali isto tako znamo da je potkopavao taj put gde god je stigao. Od onoga što su tabloidi pisali o Evropskoj uniji i stalno na neki način blatili Zapad kao Srbomrzce. Dakle, sada se otvara mogućnost da zaista Srbija ostvari tu, u praksi, svoju posvećenost EU - ocenjuje Jakšić.

Međutim, smatra da ni jedna ni druga strana sada ne očekuju neke spektakularne stvari.

EU ima moralnu odgovornost prema Studentskoj listi

- I što se druge strane tiče, ove evropske, pa moramo da imamo u vidu da se Evropljani baš nisu preterano pretrgli u podršci Studentskoj listi tokom ovih poslednjih godinu dana. I ako neko ima neku moralnu odgovornost prema Studentskoj listi, pa to jeste Evropska unija. Sada, čini mi se, da iz Brisela stižu signali da su oni spremni to da koriguju i da se više angažuju, da pomognu Srbiji upravo u tom pravcu jačanja demokratije - smatra Jakšić.

Zaključuje da "nije više stabilokratija kao prioritet, nego ono što i mi očekujemo, a to je jačanje demokratskih procesa i uspostavljanje jedne normalne države o kojoj su studenti sve vreme i govorili".

Podseća i na visok procenat skepse prema EU i među građanima i među pripadnicima Studentskog pokreta, za šta krivi kampanju prorežimskih medija.

- Ako se sada mediji vrate sebi i svom profesionalizmu, što je jedan od ciljeva, sada prioritetnih ove nove vlasti, zajedno sa pravosuđem, onda će, recimo, za sedam, osam, devet meseci građani Srbije imati prave informacije o tome šta je Evropska unija, pa će se samim tim slobodno opredeliti. I mislim da će onda rasti ta podrška nekim spontanim tokom, a ne naredbom - "e, sada moramo da podržavamo EU" ili "ne moramo da podržavamo EU" - kaže Jakšić.