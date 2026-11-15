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"Kakva je ova zemlja postala, od kada je pobedila Studentska lista, dobro govori i ovaj primer - privrednike nesmetano reketira mafija, to apsolutno svi znaju jer se niko i ne krije, mafija preti ljudima i njihovim porodicama, zatvaraju i pale se objekti onih koji ne žele da plate reket, ugrožavaju kompanije koje zapošljavaju i po više stotina radnika", napisala je Ana Brnabić nakon što je policija došla na vrata Vukši Dragoviću, predsednik udruženja "Srpski suverenisti".

- Koja mafija? Ona koja je, što u Crnoj Gori, što u Srbji, javno slavila kada je Aleksandar Vučić izgubio izbore. Onaj Aleksandar Vučić koji im je jedini stao na put. I niko od njih nije priveden, ni tužilašta ni policija ne štite ljude i privredu Srbije, ali terorišu one koji izgovore bilo šta što se studentskim svedocima ne sviđa.

Kako tvrdi Brnabić Studentska lista je napravila svoju pretorijansku gardu, sa jedinim zadatkom da ućutka svaku kritiku i kritičku misao.