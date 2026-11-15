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Zdravko Ponoš oglasio se povodom navoda da je nova vlast odlučila da prekine vojnoindustrijsku saradnju sa Izraelom, poručivši da bi takvu odluku trebalo još jednom razmotriti.

"Za slucaj da je istina da je nova vlast odlučila da prekine vojnoindustrijsku saradnju sa Izraelom, ne bi bilo loše da se ta stvar bar još jednom izmeri pre nego se preseče. Niko ozbiljan se ne bi odrekao prilike za pristup tehnologijama u posedu Elbita. Dronovi su samo vrh ledenog brega.", glasi njegova objava.

Kurir.rs

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