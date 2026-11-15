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Studentkinja i aktivistkinja Mila Pajić vratila se u Srbiju posle više od godinu i po dana, nakon što ju je 27. septembra tadašnji predsednik države Aleksandar Vučić pomilovao, saopštila je na mreži X Sofija Todorović, programska direktora Inicijative mladih za ljudska prava.

Sofija Todorović je aktivistkinji poželela dobrodošlicu, rekavši da ne može da opiše kako se oseća, nakon čega se oglasila i Mila Pajić.

- Šta sve ne bih znala i umela da nije Sofije. Najjače od svega je da ću tek da učim od najbolje.

Podsetimo, u Srbiju su se vratili i novosadski aktivisti Doroteja Antić i Branislav Đorđević. Povratak im je omogućen nakon što je Viši sud u Novom Sadu obustavio postupak koji se vodio protiv njih i još desetoro aktivista, zbog sumnje na pripremanje nasilne promene ustavnog uređenja.

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