VUČIĆ OTKRIO KO SE RAZMATRA ZA NOVOG PREMIJERA SRBIJE Evo šta je rekao o potencijalnom kandidatu
Lider opozicije Aleksandar Vučić izjavio je tokom gostovanja u Dnevniku na TV Pink da se kao potencijalni kandidat za predsednika Vlade Srbije pominje Branko Milutinović, jedan od osnivača kompanije Nordeus, ocenivši takvu mogućnost kao potpuni apsurd.
- Pominje se da će biti Branko Milutinović iz Nordeusa, planiraju ga za premijera, ne znam da li ste čuli tu informaciju. Zamislite kakav bi to apsurd bio - rekao je Vučić, pa dodao:
On je potom podsetio na pitanje plaćanja poreza prilikom prodaje kompanije, navodeći da je Milutinović, prema njegovim rečima, porez platio u Irskoj, a ne u Srbiji.
- Dakle, novcem možete da kupite poziciju predsednika vlade, ali da pri tome ne platite porez u Srbiji. Kada je prodao svoju firmu Amerikancima, platio je porez u Irskoj, a ne u Srbiji. Ali ne verujem da, ne verujem da će sebe da ruše na takav način, jer oni su uglavnom anarhističko-marksistički orijentisani, oni vole samoupravljanje, oni vole da glume pravdoljubivost i tako dalje. Sumnjam da bi postavljali jednog od najvećih tajkuna na takvo mesto. Dobro, videćemo. Ali ne znam kada će izaći, zato što ni mi zapravo ne znamo, mi zapravo ništa ne znamo.