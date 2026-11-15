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Branko Milutinović, suosnivač "Nordeusa", najnovije je ime koje se u javnosti spominje kao potencijalni kandidat za novog premijera Srbije uz već ranije pominjane Dejana Šoškića, Ivanku Popović, Iliju Srdanovića, Radomira Saičića.

Milutinović je četiri dana pre izbora javno podržao Studentsku listu zajedno sa grupom privrednika uz poruku "verujemo u Srbiju koja može mnogo više".

Branko Milutinović dolazi iz tehnološkog sektora. Nordeus, osnovan 2010. godine i poznat po fudbalskoj menadžerskoj igri "Top eleven", postao je deo američke kompanije Tejk-tu interaktiv u junu 2021. godine. U tadašnjem saopštenju o preuzimanju Milutinović je predstavljen kao izvršni direktor i suosnivač beogradske kompanije.

Njegovo pojavljivanje u premijerskim kombinacijama proširuje izbor o kojem se javno govori izvan univerzitetskog i ekonomskog kruga, ali za sada nema nijedne njegove ni izjave predstavnika Studentske liste koje bi potvrdile te najave. Nije objavljeno ni da je Milutinović učestvovao u pregovorima o formiranju nove vlade, niti se on javno izjasnio da li bi prihvatio premijersku funkciju.

Foto: Amir Hamzagic/ATAImages

U Danskoj se zaposlio u Majkrosoftu, ali odlučio da se vrati u Srbiju

Branko Milutinović je srpski inženjer, programer i preduzetnik, najpoznatiji kao jedan od trojice osnivača kompanije Nordeus, koja je postala jedno od najprepoznatljivijih imena domaće industrije video-igara.

Rođen je početkom osamdesetih godina, odrastao je u Beogradu, gde je završio Elektrotehnički fakultet i stekao visoko obrazovanje u oblasti računarstva. Njegova profesionalna karijera započela je u inostranstvu. Posle studija otišao je u Dansku, gde se zaposlio u Majkrosoftu, jednoj od najvećih tehnoloških kompanija na svetu. Ipak, umesto da nastavi karijeru u velikoj međunarodnoj korporaciji, odlučio je da se vrati u Srbiju.

Zajedno sa prijateljima i kolegama Ivanom Stojisavljevićem i Milanom Jovovićem, koji su takođe radili u Majkrosoftu, 2010. godine osnovao je Nordeus.

Trojica mladih inženjera uložila su sopstvenu ušteđevinu u razvoj kompanije koja će u narednoj deceniji postati međunarodno poznata.

Od male firme u Beogradu do stotina miliona dolara

Najveći uspeh Nordeusa bila je fudbalska menadžerska igra "Top eleven", koja je osvojila milione igrača širom sveta.

Kompanija je rasla bez velikog početnog investicionog kapitala, a njen uspeh postao je jedan od najčešće navođenih primera da se globalno konkurentan tehnološki proizvod može napraviti u Srbiji.

Milutinović i njegovi partneri privukli su pažnju i međunarodnih poslovnih medija. Američki Blumberg je još 2017. godine objavio opširnu priču o njihovom povratku iz Danske i stvaranju Nordeusa.

U junu 2021. godine Nordeus je postao deo američke kompanije "Tejk-tu interaktiv", poznate i po izuzetno popularnim video-igrama kao što su "Grand teft auto" i "NBA 2K".

Foto: Dado Djilas/news1

Transakcija je imala početnu vrednost od 225 miliona dolara, uz mogućnost da ukupan iznos, zavisno od ispunjenja ugovorenih uslova, dostigne 378 miliona dolara.

Milutinović je nastavio da rukovodi Nordeusom, a postao je i viši potpredsednik američke kompanije.

Pored poslova u industriji video-igara, angažovan je u Inicijativi "Digitalna Srbija", koja se bavi razvojem tehnološkog preduzetništva, kao i u Nordeus fondaciji, usmerenoj na obrazovanje i razvoj mladih.

Javno podržao Studentsku listu 21. oktobra

Za razumevanje njegovog mogućeg političkog angažmana posebno je važan događaj od 21. oktobra ove godine.

Samo četiri dana pre vanrednih parlamentarnih izbora, Milutinović je bio među privrednicima koji su potpisali otvoreno pismo podrške Studentskoj listi, pod nazivom "Verujemo u Srbiju koja može mnogo više".

Milutinović je na spisku bio drugi potpisnik, odmah posle Nenada Tomaševića, osnivača kompanije "Dren Bio". Među potpisnicima nalazio se i Ivan Stojisavljević, jedan od osnivača Nordeusa. Privrednici su u pismu podržali zahteve studenata za funkcionisanjem institucija, vladavinom prava, razvojem obrazovanja i odgovornim upravljanjem javnim novcem.

Posebno su naglasili da pravna sigurnost i nezavisne institucije predstavljaju uslov za nove investicije, bolje plaćene poslove i dugoročni privredni razvoj.

Potpisnici su pozvali građane da na izborima 25. oktobra glasaju za Studentsku listu. Podršku su dali u ličnom svojstvu, a ne kao zvanični predstavnici kompanija u kojima rade.