"Mnogo je pacova pobeglo sa palube"

- Na muci se poznaju junaci. Mnogo je pacova pobeglo sa palube iste noći, a mi smo te pacove puštali da glođu, da glođu dok nisu načeli i njegove kosti. Hajde da budemo realni, pa da kažemo kako su u ovaj studio dolazili neki novinari, neki urednici, koji su iste noći okrenuli ćurak, pa nije moglo da se živi od njih i od njihove, tobož, ljubavi prema njemu. Svaka druga reč u njihovoj rečenici je bila Aleksandar Vučić. Zahvaljivali su mu što kući imaju žene, decu, majke, platu i sve ostalo. Koliko je to sve bilo neiskreno. A mi koji smo zagovarali drugačiji pristup, koji smo rekli: "Čekajte, ljudi, dajte vi nešto vašim delima, nemojte se pozivati na njegova, pomozite mu tako što ćete vi neko delo da stvorite. " E, mi nismo bili dovoljno Vučićevi, mi smo bili... Šta? Znači, sada se sve pokazalo, i videlo se ko je ko - rekla je.