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Član Predsedništva Srpske napredne stranke i doskorašnji šef poslaničke grupe naprednjaka Milenko Jovanov govorio je za TV Pink o sastavu novog parlamenta.

Na pitanje šta očekuje od sutrašnje sednice, konstatovao je kroz smeh da su konsultacije bile na petak 13, i da ga zato ništa ne može iznenaditi.

- U svakom slučaju mislim da ćemo u skladu sa onim što poslovnik kaže, najpre verifikovati mandate, a onda birati predsednika Skupštine, a za dalje ćemo videti - rekao je on.

Milenko Jovanov Foto: screenshot pink tv

Podseća da je Stojan Radenović predložen za predsednika Skupštine, kao najstariji poslanik.

- Mi ćemo Stojana Radenovića, našeg najvećeg naučnika, čoveka koji ima više naučnih radova nego svi ostali poslanici zajedno, predložiti za predsednika Skupštine. Mi smatramo da je to najbolje rešenje - rekao je Jovanov.

Na pitanje kakvu atmosferu očekuje sutra na sednici, on kaže da Studentska lista pristupa politici kao performansu.

- Onog momenta kada budu preuzeli upravljanje Skupštinom, imaće sve mogućnosti i mehanizme da od Skupštine naprave cirkus, u skladu sa onim što im je ideja. Ko će sve sedeti na galeriji i zašto, ne možemo ni da pretpostavimo. Videćemo, zanimljivo mi je jako kako će da objasne to da neće glasati za najboljeg naučnika, nego za nekog drugog. Oni su se držali tog principa meritokratije - rekao je Jovanov.

Dodaje da u našem parlamentu već 36 godina postoji praksa da se vlast dogovara sa opozicijom o postavljanju potpredsednika.

- I u tom konstekstu ovo je presedan koji se pravi. Nije poenta da mi insistiramo, ili da nam je bitno da bude potpredsednik ovaj ili onaj, već je stvar u tome da narušavate princip demokratije kao takve, princip parlamentarne prakse koja je postojala 36 godina, i pokazujete odnos ne prema SNS, ne prema našoj poslaničkoj grupi, nego prema milion i 700.000 ljudi koji su glasali za tu listu. Njima šaljete poruku: Za vas u ovoj zemlji nema mesta - rekao je on.

O izjavi Aleksandra Baucala da uključivanje opozicije podrazumeva poštovanje demokratskih pravila od strane opozicije, ali i da se SNS ne može smatrati demokratskom opozicijom, Jovanov je rekao: "Baš me briga šta kaže Baucal, očigledno je bitnije šta kaže plenum".

- Šta kaže bilo ko od njih nije relevantno za bilo šta. Svako od njih ima pravo da misli. Ja sam od Ratibora Trivunca, koji je bio kod Ljilje Smajlović u emisiji, saznao da plenumi odlučuju o svemu, i da ako se usude da urade bilo šta što plenum nije rekao, imaće ponovo proteste studenata i blokade fakulteta, i da će morati da podnesu ostavke - kazao je Jovanov.

Milenko Jovanov Foto: screenshot pink tv

Ističe da se najavljuje sutra velika gledanost, i kaže da ako RTS ne bude prenosio sednicu - ne zna da li će biti sednice.

- Ja se ne bih igrao sa tim da sam na njihovom mestu. Tek je to tradicija koja postoji dugi niz godina. Ne mislim da će oni tu praviti problem, oni će uraditi nešto drugo. Oni će napraviti neki skupštinski kanal koji će biti na 786 mestu, i tamo će biti i odbori i konferencije, da se ne zauzima drugi kanal RTS. To je ista stvar, samo na drugi način prikazana - kazao je on.

Milenko Jovanov dodaje da je poenta sednice da se dogovore vlast i opozicija kako misle da Skupština funkcioniše u narednom mandatu.