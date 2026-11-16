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Stihovi o svetoj srpskoj zemlji prolomili su se sinoć samim srcem Evropske unije! Na svečanom otvaranju Foruma o proširenju u Briselu, pred najvišim evropskim zvaničnicima, izvedena je čuvena pesma "Oj Kosovo, Kosovo", što je izazvalo oduševljenje u Srbiji, ali i pravu buru negodovanja među političarima u Prištini i Tirani i delu Evropskog parlamenta.

Naime, kompozicija "Oj, Kosovo, Kosovo" izvedena je na svečanoj večeri "Melodije jedinstva" u instrumentalnoj verziji, nakon čega su na mrežama usledili koimentari.

Ambasador tzv. Kosova u Belgiji Agron Bajrami i glavni pregovarač Jeton Zuljfaj zatražili su hitno objašnjenje od Evropske komisije, navodeći da pesma predstavlja "političku pretenziju na teritoriju Kosova, a ne kulturnu razmenu".

Sličan stav izneo je i izvestilac Evropskog parlamenta za tzv. Kosovo, estonski poslanik Riho Teras, koji je izbor numere nazvao "namernom provokacijom ili velikim neznanjem organizatora". On je zatražio objašnjenje od Evropske komisije i Marte Kos.

Objašnjenje je vrlo jednostavno.

Reč je o jednoj od najpoznatijih savremenih srpskih duhovno-rodoljubivih pesama, koju je 1989. godine napisao i komponovao Ljubomir Manasijević povodom obeležavanja 600 godina od Kosovske bitke. Pesma sa originalnim nazivom "Sa Kosova zora sviće" slavi istorijsko pamćenje, veru i vezanost srpskog naroda za svoju kolevku, a u novije vreme doživela je ogromnu popularnost u izvođenju Danice Crnogorčević.

I tako je upravo u večeri posvećenoj kulturnoj raznolikosti i zajedništvu evropskih naroda, srpska muzička baština dobila zasluženo mesto na velikoj briselskoj sceni, pokazujući da autentična tradicija i umetnost uvek pronalaze put do publike, bez obzira na političke pritiske.

Inače, na dvodnevnom Forumu o proširenju Evropske unije u Briselu najavljeno je učešće predstavnika Studentske liste kao jednog od zvaničnih govornika.

Pogledajte kako je izgledalo izvođenje kompozicije "Oj, Kosovo, Kosovo" sinoć u Briselu:

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