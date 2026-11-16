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Potpredsednica GO SNS Ana Brnabić oštro je reagovala na prilog Radio-televizije Srbije, u kom je saopšteno da je u izbornoj noći Aleksandar Vučić povukao bezbednosne snage iz Pionirskog parka pod pritiskom EU.

RTS se pozvao na izjavu bivše ambasadorke Belgije, koja je rekla da je Brisel izvršio pritisak na srpske vlasti kako ne bi došlo do izbijanja građanskog rata.

- Sram vas bilo, "oslobođeni" RTS! Oslobođeni - ali svake odgovornosti za izgovorenu reč. Kakve su ovo laži kojima počinju centralne vesti na javnom servisu?! Odvratno, ogavno, opasno. Da li su vam ovo plenumski komesari naredili kao pripremu narativa za hapšenje Aleksandra Vučića - zapitala je ona na društvenoj mreži X. i dodala:

- Pripremao građanski rat ako izgubi izbore? Ne, bedni beskičmenjaci koji ovo radite. Aleksandar Vučić je dve godine štitio Srbiju, upravo da ne bi došlo do građanskog rata koji su mediji poput današnjeg RTS svim silama (lažima) pokušavali da izazovu. I jedini je rekao da će priznati rezultate izbora i čestitati pobedniku. I tako je uradio. Za razliku od Studentske liste, koja nikada nije rekla da će priznati rezultate izbora, ukoliko izgube. A da su izgubili, tada bi po svoj prilici, krenuli u građanske sukobe, jer su se za to pripremali, a ne za pobedu.

Ona je napisala da je bila sa Vučićem u centrali SNS od 19 časova.