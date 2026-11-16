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Lider opozicije Aleksandar Vučić oglasio se video porukom na mreži Instagram i najavio da će u Narodnoj skupštini govoriti o, kako kaže, mnogim lažima o izbornoj noći.

- Mnogo laži sam se naslušao o izbornoj noći. O svim detaljima govoriću u Narodnoj skupštini. Ali, da znate, ljudi, sve što su rekli je notorna neistina. Posle zatvaranja biračkih mesta nisam imao nijedan telefonski poziv, a tokom dana samo jedan razgovor o situaciji u Lazarevcu. Studenti blokaderi, prekinite da lažete ili mi kažite ko me je to upozorio na bilo šta. Maca pojela jezik… - rekao je Vučić, i dodao:

- Revolucionari i njihovi pomagači ne razmišljaju o lažima koje izgovaraju. Najbrutalnija laž? RTS-ovska, prava TV Bastilja je: neko je rekao da sam ja "želeo" nešto da izazovem u izbornoj noći, ali su me oni sprečili. Reč je o notornoj laži. Sutra ću reći sve detalje na Skupštini Srbije, jer tokom celog dana imao sam samo jedan kontakt, ali to je bilo mnogo pre nego što su biračka mesta zatvorena, gde su me pitali šta se zbiva u Lazarevcu. Jer je u Lazarevcu bio neki incident, a ja sam govorio o drugim napadima na naše aktiviste, ništa više.

Dodaje da ga niko nije pozvao od 20 časova, da mu niko nije ni reč rekao, i kaže da je sam priznao izborni rezultat.