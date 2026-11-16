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Predstavnici Studentske liste i danas će se sastati sa evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos.

Sa Kos će danas razgovarati Jovana Pavlović, Ana-Marija Radosavljević, Ana Dimitrijević i Aleksandar Baucal.

Sa Kos su se 2. novembra u Briselu sastali Dejan Šoškić, Jovana Pavlović, Ana-Marija Radosavljević, Ana Dimitrijević.

Fokus razgovora bio je na unutrašnjoj politici Srbije, pri čemu je komesarka istakla da predstavnici liste kao jedan od glavnih prioriteta vide povratak Srbije na put demokratske države.

Predstavnici Studentske liste su se, u okviru šire diplomatske aktivnosti, sastali u Beogradu i sa delegacijama SAD i Italije, kao i sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Bocan Harčenkom.

(Kurir.rs/N1)

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